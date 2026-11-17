Депутати Європарламенту застерігають про тривожну ситуацію зі свободою преси у Туреччині через захоплення телеканалу Sözcü.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Захоплення телеканалу Sözcü вранці 17 листопада, а також затримання кількох керівників медіагрупи та призначення урядом тимчасового керівника, є черговим серйозним ударом по плюралізму ЗМІ та праву громадськості на отримання незалежної та критичної інформації, вважають у Європарламенті.

"Свобода ЗМІ є одним із основних прав людини та основою будь-якої демократії. У конституції Туреччини зазначено, що "преса є вільною і не підлягає цензурі", а також закріплено "свободу отримувати або поширювати інформацію чи ідеї без втручання державних органів". Ці положення фактично знецінюються діями турецької влади, оскільки сама діяльність журналістів стала предметом криміналізації та переслідування", – йдеться у заяві.

Придушення телеканалу Sözcü – далеко не поодинокий випадок у Туреччині, нагадують у Європарламенті. Це скорочує і так невеликий список незалежних турецьких ЗМІ.

"ЄС повинен серйозно замислитися над тим, що означає зміцнення авторитарного режиму на його порозі для власної безпеки, демократичної стійкості та стратегічних інтересів. Мовчання не лише ганебне, але в певний момент воно також перетворюється на співучасть", – вважають депутати.

Раніше, 17 листопада, турецька поліція провела рейд у стамбульській штаб-квартирі проопозиційного телеканалу Sözcü й заарештувала керівництво. На посаду керівника натомість призначили урядового довіреного представника.

Нагадаємо, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вступ Туреччини до ЄС більше не є пріоритетом.

Також у Туреччині затримали понад 20 людей та провели обшуки в офісах шести організацій ЛГБТ+ у рамках серії рейдів, що стали наслідком звинувачень у проституції та поширенні непристойних матеріалів.