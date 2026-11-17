Десять країн Європейського Союзу закликають Європейську комісію активізувати зусилля для того, аби не допустити Росію до участі у Венеційській бієнале архітектури 2027 року.

Про це йдеться у дипломатичній ноті, з якою ознайомилося Rapporteur, передає "Європейська правда".

Як зазначається, до дипломатичної ноти долучилися Польща, Австрія, Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Литва та Швеція.

Вони зазначили, що допуск Москви на міжнародну культурну арену несе ризик нормалізації її війни проти України.

Напередодні зустрічі міністрів культури ЄС, яка відбудеться у четвер, 19 листопада, група закликала до "подальших і послідовних зусиль" з метою запобігання участі Росії у виставці.

"У світлі сучасних геополітичних реалій (…) не повинно бути місця для "нормалізації" участі Росії в міжнародних спортивних та культурних заходах, доки в Україні не буде встановлено справедливого та тривалого миру", – йдеться у ноті.

Варто нагадати, що в липні європейське виконавче агентство з питань освіти та культури ухвалило рішення припинити поточний грант у розмірі 2 мільйони євро для Fondazione La Biennale di Venezia після того, як весною на Венеційській бієнале в обмеженому форматі відновив роботу павільйон РФ.

Процедура скасування гранту була розпочата Європейською комісією після заяви президента Фонду Бієнале П’єтранджело Буттафуоко, який підтвердив, що російський павільйон буде знову відкрито на цьогорічній виставці.

На першому етапі Комісія надала Фонду Бієнале тридцять днів, щоб або відмовитися від своїх намірів, або надати аргументи, здатні зупинити процес скасування гранту.

Потім Європейський Союз вимагав додаткових офіційних роз’яснень щодо справжнього характеру участі Росії у заході.

Загалом понад 20 країн Європи закликали не допускати Росію до участі у Венеційській бієнале.

Україна закликала організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо участі Російської Федерації та зберегти принципову позицію, яка була продемонстрована у 2022–2024 роках.