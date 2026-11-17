Мер Нарви Яан Тоотс заявив, що у разі повного закриття естонсько-російського кордону слід також відновити прикордонний контроль на кордоні з Латвією.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Яан Тоотс зазначив, що дізнався з новин про плани уряду повністю закрити прикордонні переходи з Росією з 1 грудня. За його словами, міністр внутрішніх справ раніше обговорював з ним можливі сценарії закриття кордону, але міська влада не була заздалегідь поінформована про конкретне рішення.

Він також закликає уряд дозволити гуманітарні перетини кордону для жителів Естонії, у яких досі є родичі в Росії.

Як повідомляли, російська військова розвідка організувала спробу диверсії на естонському підприємстві оборонної промисловості Threod Systems, яке виробляє розвідувальні та бойові дрони.

Естонські правоохоронні органи затримали у зв’язку з цим інцидентом вісьмох жителів Латвії.

Після інциденту Естонія оголосила, що з 1 грудня закриє всі пункти прикордонного контролю на кордоні з Росією.

Тим часом президентка Естонії Юлле Мадізе заявила, що рішення про закриття естонсько-російського кордону мають ухвалюватися на основі аналізу економічних, гуманітарних, дипломатичних та пов’язаних із безпекою наслідків, а не емоцій.