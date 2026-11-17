У Нарві закликали відновити прикордонний контроль з Латвією, якщо закриють кордон з РФ
Мер Нарви Яан Тоотс заявив, що у разі повного закриття естонсько-російського кордону слід також відновити прикордонний контроль на кордоні з Латвією.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.
Яан Тоотс зазначив, що дізнався з новин про плани уряду повністю закрити прикордонні переходи з Росією з 1 грудня. За його словами, міністр внутрішніх справ раніше обговорював з ним можливі сценарії закриття кордону, але міська влада не була заздалегідь поінформована про конкретне рішення.
Він також закликає уряд дозволити гуманітарні перетини кордону для жителів Естонії, у яких досі є родичі в Росії.
Як повідомляли, російська військова розвідка організувала спробу диверсії на естонському підприємстві оборонної промисловості Threod Systems, яке виробляє розвідувальні та бойові дрони.
Естонські правоохоронні органи затримали у зв’язку з цим інцидентом вісьмох жителів Латвії.
Після інциденту Естонія оголосила, що з 1 грудня закриє всі пункти прикордонного контролю на кордоні з Росією.
Тим часом президентка Естонії Юлле Мадізе заявила, що рішення про закриття естонсько-російського кордону мають ухвалюватися на основі аналізу економічних, гуманітарних, дипломатичних та пов’язаних із безпекою наслідків, а не емоцій.