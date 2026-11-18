На виборах до Сенату США на Алясці демократка Мері Пелтола перемогла сенатора-республіканця Дена Саллівана, який обіймав посаду два терміни.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує AP.

Вона змогла здолати звинувачення в тому, що члени її штабу допомагали залучити до виборів кандидата з таким самим ім’ям, як у чинного сенатора.

Підрахунок на Алясці завершив визначення результатів цьогорічних проміжних виборів до Конгресу США. Завдяки перемозі Пелтоли демократи отримали більшість у Сенаті: 56 проти 44 місць, відібравши у республіканців дев’ять місць і повернувши контроль над палатою. Демократи також перемогли на виборах в інших консервативних штатах, зокрема у Південній Кароліні, Техасі, Канзасі та Міссісіпі.

У своїй заяві Пелтола сказала, що виборці чітко дали зрозуміти: "Нинішній стан справ у Вашингтоні не працює на Аляску".

Раніше Пелтола представляла Аляску в Палаті представників США, де штат має одне місце. Вона стала першою корінною жителькою Аляски, яка працювала у Конгресі. У 2024 році Пелтола програла вибори на другий термін.

На завершальному етапі кампанії до Сенату вона зіткнулася зі звинуваченнями в тому, що її команда допомогла залучити до виборів пенсіонера-вчителя на ім’я Ден Дж. Салліван, щоб той відтягнув голоси від чинного сенатора Дена Саллівана. Виборчий штаб Пелтоли заперечував свою причетність. Президент США Дональд Трамп закликав притягнути Пелтолу до кримінальної відповідальності.

Після надходження 99% голосів Пелтола отримала 50,1% підтримки (144 302 голоси), Ден Салліван – 45,8% (131 844 голоси), а кандидат-двійник Салліван – 1,7% (4 760 голосів).

Пелтола проводила кампанію, спираючись на своє гасло "Риба, сім'я та свобода", наголошуючи на доступності, захисті рибальства Аляски та ставлячи інтереси штату вище за партійну політику.

Салліван, колишній генеральний прокурор Аляски та ветеран Корпусу морської піхоти, представляв Аляску в Сенаті з 2015 року.

Як повідомлялось, майже 70% виборців США стурбовані корупцією та конфліктами інтересів в адміністрації Дональда Трампа.

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