Кандидат у прем’єр-міністри німецької землі Саксонія-Ангальт Ульріх Зігмунд із партії "Альтернатива для Німеччини" звернувся до Ілона Маска з проханням відкрити представництво Tesla, пообіцявши "сприятливі для бізнесу умови".

Про це Зігмунд написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Звертаючись до Маска, він зазначив, що вже за кілька тижнів у Німеччині може з’явитися перший уряд землі на чолі з партією "Альтернатива для Німеччини".

"Ми цілком відкриті до того, щоб компанія Tesla розпочала свою діяльність у Саксонії-Ангальт. Ми не лише радо вітатимемо ваші інвестиції, а й активно їх підтримуватимемо. Наша мета – сприяти свободі підприємництва, неідеологічній економічній політиці та створенню сприятливих для бізнесу умов, що сприяють інноваціям та інвестиціям", – написав Зігмунд.

Він додав, що з радістю скористається нагодою зустрітися з Маском особисто та переконати його, що Саксонія-Ангальт може стати привабливим місцем для його майбутніх проєктів.

Ілон Маск неодноразово підтримував партію під час парламентських виборів 2025 року, використовуючи свою соціальну мережу X для трансляції розмови з кандидаткою у канцлери від "Альтернативи для Німеччини" та лідеркою партії Аліс Вайдель за місяць до голосування.

"Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу на виборах до ландтагу Саксонії-Ангальт у вересні. Зігмунд висуне свою кандидатуру на посаду прем’єр-міністра землі під час голосування в парламенті, запланованого на грудень.

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