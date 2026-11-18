Норвезька поліційна служба безпеки (PST) попередила про зростання ризиків нападів з боку екстремістських груп, хоча і продовжує оцінювати рівень загроз як помірний.

Про це йдеться у звіті служби, передає "Європейська правда".

За оцінкою PST, є вагомі підстави вважати, що протягом наступного року з боку деяких екстремістських угруповань на території Норвегії будуть здійснені спроби терористичних атак.

Окремо служба відзначає активність екстремістських ісламістів, які все частіше утворюють групи та мережі, як у фізичному, так і в цифровому просторі. Терористичні організації ІДІЛ та "Аль-Каїда" й надалі намагаються надихати своїх прихильників на вчинення терактів там, де вони перебувають, йдеться у звіті.

"Тому ми вважаємо, що є ймовірність та вагомі підстави вважати, що радикальні ісламісти намагатимуться здійснити терористичні атаки в Норвегії протягом наступного року", – зазначив директор департаменту з протидії тероризму в PST Ане Маннсокер Роальд.

Через низку негативних тенденцій служба оцінює терористичну загрозу з боку правих екстремістів як дещо гострішу порівняно з минулим роком. PST вважає ймовірним, що можуть бути зроблені спроби здійснення терористичних атак.

Зазначається, що розвиток екстремістських насильницьких інтернет-спільнот змусив службу ввести нову форму екстремізму під назвою "нігілістичний екстремізм". Деякі представники цих угруповань висловлюють бажання спричинити хаос та масові жертви.

"Ми вважаємо за ймовірне, що нігілістичні екстремісти спробують здійснити терористичні атаки в Норвегії протягом наступного року. У цих мережах основна увага приділяється надзвичайно жорстокому насильству, масовим жертвам та руйнуванню суспільства. Ми спостерігаємо радикалізацію неповнолітніх та утворення альянсів між групами в цих мережах", – зазначив Роальд.

Водночас поліційна служба безпеки зберегла оцінку загальної загрози нападу на рівні ⁠третій з п'яти, що означає помірний рівень.

Нагадаємо, у ніч проти 8 березня поблизу будівлі посольства США в Осло стався вибух, що призвів до "незначних поранень" і матеріальної шкоди.

Норвезька поліція тоді припустила, що вибух поблизу будівлі посольства США в Осло міг бути навмисним нападом, пов'язаним із кризою на Близькому Сході.

Нагадаємо, минулого тижня німецький Бундестаг проголосував за комплексну реформу розвідувальних служб, яка розширює їхні повноваження – відомства отримають право на активну боротьбу зі зловмисниками.