Суд присяжних у Нью-Йорку висунув звинувачення проти громадянина Ірландії, який, як стверджується, знищив військовий літак США, проникнувши до нього в ірландському аеропорту "Шеннон" у квітні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

48-річному ірландцю Дайті О'Коррейну, загрожує до 10 років позбавлення волі, якщо його визнають винним у знищенні державного майна.

За словами прокурорів, О'Коррейн порушив безпеку в аеропорту "Шеннон" 11 квітня та забарикадувався всередині припаркованого літака C-130 Hercules Повітряних сил Національної гвардії США.

Правоохоронні органи США стверджують, що чоловік ретельно спланував напад з метою заподіяння значної шкоди. Вважається, що він знищив усі прилади в кабіні пілота, перерізав дроти та гідравлічні трубопроводи, помістив кулькові підшипники всередину паливних баків літака та висипав корозійні речовини, здатні швидко роз’їдати алюміній та пошкоджувати сталь.

Фото: U.S. Department of Justice

Фото: U.S. Department of Justice

До обвинувального акту додано фотографії розбитих приладів та слідів від сокири на зовнішній поверхні літака – це лише частина надзвичайних пошкоджень, які, за словами прокурорів, завдали збитків на суму щонайменше 60 мільйонів доларів. Після нападу літак не підлягав відновленню і його довелося знищити.

Прокурори стверджують, що О’Коррейн ретельно спланував напад, шукаючи інформацію про конструкцію літака та периметр безпеки навколо аеропорту "Шеннон". Він замовив через інтернет галій та інструменти, які використовував під час нападу, а також підписався на сповіщення про польоти, щоб відстежувати маршрути, зокрема військових літаків США. У звинуваченні також стверджується, що він намагався зв’язатися з особою, причетною до попереднього нападу в цьому аеропорту.

"Це не був спонтанний акт вандалізму. Підсудний, як стверджується, протягом місяців вивчав літак, збирав інструменти та матеріали і готувався, щоб завдати якомога більшої шкоди", – заявив Джеймс С. Барнакл, заступник директора ФБР, відповідальний за нью-йоркське регіональне відділення.

О’Коррейну висунуто одне звинувачення у знищенні майна уряду США. У разі визнання винним йому загрожує до 10 років ув’язнення. Він був заарештований ірландськими правоохоронцями у квітні і наразі не перебуває під вартою у США.

Нагадаємо, 27 вересня у Британії кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази "Фейрфорд" у графстві Глостершир. Згодом поліція уточнила, що йдеться про підготовку терористичного акту.

Прем’єр Британії Енді Бернем заявив 12 жовтня, що ймовірну змову з метою нападу на авіабазу Королівських ВПС "Фейрфорд", найімовірніше, координували з Ірану, а керівництво нею майже напевно здійснював Корпус вартових Ісламської революції.