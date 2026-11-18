Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде відкинув вимоги Росії щодо зміни європейського безпекового порядку, попередивши, що Москва не може мати жодного впливу на військову діяльність НАТО на території блоку.

Про це він сказав в інтерв’ю Euronews, передає "Європейська правда".

Норвезький міністр наполягає на тому, що чинна європейська архітектура безпеки не потребує перегляду, а суверенні країни повинні мати право самостійно обирати свої союзи.

"Нам не подобається така риторика щодо архітектури. Ми вважаємо, що у нас є європейська архітектура безпеки. З нею не було нічого поганого, доки Росія її не порушила", – зазначив дипломат.

Ейде припустив, що переговори європейців з Росією після досягнення перемир’я в Україні можуть стосуватися контролю над озброєнням, механізмів верифікації та заходів зі зміцнення довіри, спираючись на прецеденти, встановлені під час холодної війни. Водночас він виключив можливість обговорення розгортання військ НАТО з Москвою.

Міністр також застеріг від укладення будь-якої угоди між провідними державами щодо поділу світу на сфери впливу, згадавши про спадщину Ялтинської конференції 1945 року.

"Останнє, чого ми хочемо, – це угода між великими лідерами про поділ світу між ними. Такі сфери інтересів мають залишитися в минулому", – наголосив міністр.

Медіа повідомляють, що Росія на переговорах поновила вимоги скорочення присутності військ НАТО на східному фланзі та нібито вимагає виходу Фінляндії з Альянсу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ультиматум Росії щодо "європейської архітектури безпеки" повторює вимоги Кремля, які передували вторгненню РФ у Грузію та повномасштабному вторгненню в Україну.

Голова розвідувального комітету Сенату США, республіканець Том Коттон заявив, що подальші переговори з Росією щодо припинення війни не мають сенсу, оскільки вимоги Кремля щодо відведення військ у країнах НАТО свідчать про відсутність у Путіна наміру домовлятися про мир.