Глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук розкрила деталі першого закордонного візиту міністра оборони Євгенія Хмари, який припав на день після успішного українського удару України по Керченському мосту.

Про це Гетьманчук написала на своїй Facebook-сторінці у середу, повідомляє "Європейська правда".

17 листопада Євгеній Хмара вперше на посаді міністра відвідав штаб-квартиру НАТО та вперше взяв участь у засіданні Контактної групи з оборони України.

За словами Гетьманчук, візит міністра розпочався з таких питань, як: "Це справжні фото чи штучний інтелект?". "Питання, звісно ж, стосувались вчорашньої успішної операції України в районі Керченського мосту, тому відповідь міністра була ствердна", – заявила посол.

За її словами, успішна операція України щодо Керченського мосту чітко візуалізувала реальність, в якій Україна сьогодні вибудовує взаємодію з партнерами.

"З одного боку, неймовірна вразливість на тлі балістичних ударів РФ і браку відповідних засобів. З іншого, проєкція сили – не лише стійкості – з точки зору наших асиметричних дій щодо агресора. І якісна підтримка партнерів – невідʼємний елемент цієї сили", – прокоментувала посол.

Вона додала, що завдяки виступу президента Володимира Зеленського на відкритті вже 37-го засідання формату "Рамштайн" і детальній презентації міністра оборони Євгенія Хмари навряд чи в залі залишився хоч хтось, хто не зрозумів взаємозвʼязку між якісною і вчасною підтримкою партнерів та неймовірними можливостями України перетворити кожен євроцент підтримки в конкретний результат на полі бою.

Загалом 15 країн у вівторок оголосили про нові внески в оборону України, повідомила Гетьманчук.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський висловив думку, що останні удари України по російських об’єктах, зокрема по незаконно спорудженому Керченському мосту, свідчать про наявність у неї "карт" для переговорів.

А глава Міноборони Британії Вес Стрітінг наголошував, що ця атака демонструє "винахідливість та абсолютну рішучість України захищатися".