Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з високою представницею ЄС з питань зовнішньої і безпекової безпеки Каєю Каллас, під час якої обговорив ситуацію на фронті, мирні зусилля та відновлення свободи судноплавства у Чорному морі.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі X, пише "Європейська правда"

За словами міністра, він подякував Каллас за нові санкції Євросоюзу проти Росії, пакети оборонної підтримки України, а також заходи для забезпечення макрофінансової стабільності та стійкості України.

"Я поінформував Каю про ситуацію на фронті, мирні зусилля та необхідність відновлення свободи судноплавства у Чорному морі. Вдячний Каї та Європейському Союзу за їхню незмінну підтримку та активну роль у мирному процесі", – написав глава МЗС.

Нагадаємо, 16 листопада Рада ЄС наклала санкції на 12 осіб та 101 організацію за їхню роль у фінансуванні війни Росії проти України.

Також Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 30 осіб і двох організацій, причетних до російських операцій з маніпулювання інформацією, поширення пропаганди та кібератак проти України і країн ЄС.

Крім того, 16 листопада Рада ЄС ухвалила рішення, яке дозволить Україні найближчим часом отримати майже 8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.