Федеральний конституційний суд Німеччини відхилив вимогу про повторний підрахунок голосів на виборах до Бундестагу у 2025 році за скаргою від партії BSW ліворадикальної проросійської політикині Сари Вагенкнехт.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Spiegel.

На виборах партія BSW, яка на той час мала назву Альянс Сари Вагенкнехт, набрала 4,981% голосів за партійними списками, трохи не подолавши п’ятивідсотковий бар’єр. По всій країні партії забракло 9529 голосів.

У BSW вважають, що під час підрахунку голосів були допущені помилки. Партія припускає, що насправді мала б отримати 35 місць у парламенті. У такому разі нинішня коаліція консерваторів і соціал-демократів не мала б самостійної більшості.

Тепер найвищий суд Німеччини у Карлсруе оголосив скаргу на результати виборів неприйнятною.

Судді пояснили своє рішення тим, що заявники не виконали вимог, які висуваються до обґрунтування скарги на результати виборів. "Вони не навели достатньо конкретних обставин, які б свідчили про наявність порушень під час виборів, здатних вплинути на розподіл депутатських мандатів", – заявив суд. Рішення у суді ухвалили одностайно.

Після виборів партія BSW провела власну перевірку результатів і заявила про виявлені "аномалії". Зокрема, голоси за BSW нібито помилково зараховували іншій партії, переважно Союзу Німеччини (Bündnis Deutschland) через схожість назв.

Крім того, під час підрахунку нібито могли не врахувати дійсні голоси за BSW через невдале розташування партії у виборчому бюлетені. За результатами власних підрахунків BSW оцінила "потенціал помилково підрахованих голосів за партію" приблизно у 33 тисячі.

У березні 2025 року члени BSW вже намагалися оскаржити результати виборів у Конституційному суді Німеччини, проте він відхилив усі позови.

Крім того, раніше скаргу розглянув Комітет із перевірки виборів Бундестагу і визнав її необґрунтованою.

З 1 жовтня цього року ім’я Сари Вагенкнехт зникло з назви партії. Німецька абревіатура BSW залишилась незмінною, а от партія почала називатись Альянс за соціальну справедливість та економічну розсудливість.