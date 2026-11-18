Військова допомога Україні з боку Литви наступного року не зменшиться і становитиме 0,25 % від ВВП країни.

Про це заявив литовський міністр оборони Робертас Каунас, якого цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Міністр підтвердив тверде зобов’язання Литви продовжувати підтримку України на засіданнях Ради ЄС з питань закордонних справ у форматі міністрів оборони та Контактної групи з питань оборони України (UDCG), що відбулися в Брюсселі.

Він закликав і інші країни ЄС прагнути до рівномірної участі у підтримці України.

"Литва має довгострокове зобов’язання перед Україною – військова допомога в розмірі 0,25 % ВВП. Цього року ми його виконали, виконаємо й наступного. Усі країни мають рухатися в напрямку рівномірного фінансування України. У ЄС також обговорюється, що більший внесок мають робити й представники інших регіонів, можливо, Японія та Південна Корея", – сказав Каунас.

Він також обговорив з іншими міністрами зміцнення потенціалу протиповітряної оборони та інтеграцію України в європейську оборонну технологічну й промислову базу.

З огляду на фінансові обмеження міністр закликав повернутися до дискусій щодо використання заморожених російських активів. Каунас позитивно оцінив партнерство оборонної промисловості ЄС та України.

За його словами, це партнерство має відповідати пріоритетам України та держав-членів, сприяти співпраці компаній ЄС та України, збільшувати виробництво та прискорювати поставки з використанням українського досвіду та інновацій.

Міністр зазначив, що підтримка України стане одним із основних пріоритетів головування Литви в Раді ЄС у першій половині 2027 року.

Він також заявив, що Литва продовжуватиме брати участь в ініціативі PURL та спільно з Ісландією продовжуватиме очолювати Коаліцію з розмінування України.

Як повідомлялося, міністр оборони Канади Девід Макгінті у вівторок під час 37-го засідання у форматі "Рамштайн" оголосив про новий пакет військової допомоги Україні.

Британія оголосила на "Рамштайні", що надасть понад 1000 ракет ППО та радари для України на 240 млн фунтів.