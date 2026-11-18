Італія має намір доєднатися до низки країн, які обмежили неповнолітнім доступ до соціальних мереж; очікується, що до кінця року парламент схвалить відповідний урядовий указ.

Про це повідомляє агенція Reuters, яка ознайомилася з проєктом урядової пропозиції, пише "Європейська правда".

Згідно з пропозицією, дітям до 13 років буде заборонено мати акаунти в соціальних мережах. Неповнолітнім віком 13-15 років дозволятиметься мати такі акаунти лише за умови, що вони прив’язані до облікових записів одного з батьків.

Право самостійно створювати та керувати акаунтами в соцмережах буде надано лише після досягнення 16 років.

Ці заходи містяться в поправці до указу про безпеку, яка зараз обговорюється в парламенті Італії і має бути затверджена до кінця грудня.

Ініціатива не була офіційно представлена, але її підтримує права коаліція прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні. За словами джерел у парламенті, пропозицію майже напевно буде ухвалено.

"Ця поправка може стати вирішальним поворотним моментом як для батьків, які борються з цифровою залежністю своїх дітей, так і для самих неповнолітніх", – заявив депутат від партії Мелоні "Брати Італії" Фабіо Рампеллі.

У нинішньому вигляді, який може бути доопрацьований під час парламентських обговорень, запропонований закон виключає освітні додатки з-під дії заборони.

Компанії, що надають послуги соціальних мереж, повинні будуть перевіряти вік своїх користувачів відповідно до рекомендацій, які має розробити італійський регулятор у сфері телекомунікацій AGCOM протягом дев’яти місяців після набрання чинності указом.

Нагадаємо, Греція стала першою державою-членом ЄС, яка оголосила, що з 1 січня 2027 року заборонить доступ до соціальних мереж дітям та підліткам віком до 15 років.

У вересні Європейська комісія представила проєкт закону під назвою Kids Act, у якому дітям до 13 років буде заборонено користуватися соцмережами.

Також Норвегія готує заборону на "шкідливі" соцмережі та ігри для дітей, такі як месенджери та ігрові платформи Roblox, Snapchat і TikTok.