Італійський парламент ухвалив новий законопроєкт, спрямований на боротьбу з антисемітизмом, у якому деякі форми критики Ізраїлю наводяться як приклади антисемітської поведінки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Законопроєкт, ухвалений нижньою палатою парламенту пізно ввечері у вівторок 147 голосами проти 93, закріплює визначення антисемітизму, розроблене Міжнародним альянсом пам’яті жертв Голокосту (IHRA), в якому деякі форми критики Ізраїлю наводяться як приклади антисемітської поведінки.

Противники стверджують, що цей захід може мати стримуючий вплив на захист прав палестинців, тоді як правоцентристський керівний блок прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні заявляє, що він необхідний для боротьби з насильством і дискримінацією.

Закон не передбачає жодних фінансових штрафів чи кримінальних санкцій для порушників.

Хоча ліві в основному відкинули законопроєкт, невелика група депутатів від головної опозиційної Демократичної партії (PD) утрималася від голосування, пішовши всупереч заклику керівництва партії проголосувати проти та підкресливши внутрішні розбіжності з цього питання.

PD засудила насильство в Газі, але не висловлювалася так різко, як її союзники – "Рух п’яти зірок" та AVS, – які обидва звинуватили Ізраїль у геноциді, що Ізраїль заперечує.

Опозиційні партії неодноразово закликали уряд внести поправки до визначення антисемітизму. Їхні заклики залишилися без уваги, і коаліція відкинула звинувачення в тому, що цей захід обмежить дискусію щодо Ізраїлю, наполягаючи на тому, що політична критика залишатиметься під повним захистом.

Прихильники законопроєкту заявили, що більш суворі заходи захисту необхідні у зв’язку зі зростанням кількості антисемітських інцидентів від початку війни в Газі.

В Італії спостерігається сплеск пропалестинської активності з моменту початку війни в Газі, що стала наслідком нападів на Ізраїль під керівництвом ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Ліві партії загалом підтримали ці рухи, тоді як уряд Мелоні звинуватив деяких протестувальників у розпалюванні заворушень.

Повідомляли, що Велика Британія виділить 250 млн фунтів стерлінгів (293 млн євро) протягом трьох років на посилення захисту єврейських громад.

Також стало відомо, що впродовж 2025 року у Великій Британії було зафіксоване найбільше зростання кількості антисемітських інцидентів серед усіх країн зі значною єврейською громадою за межами Ізраїлю.