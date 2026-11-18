Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що країни-члени ЄС повинні передати Україні перехоплювачі до Patriot зі своїх запасів, а на заміну їм отримати ракети, які Київ уже замовив, але отримає у майбутньому.

Заяву єврокомісара наводить Rapporteur, повідомляє "Європейська правда".

Нестача засобів перехоплення балістичних ракет є "серйозною проблемою" для України, зазначив Кубілюс.

"Росія нарощує виробництво балістичних ракет", – сказав він.

За оцінками єврокомісара, цього року Москва запустить проти України близько 2 000 балістичних ракет, порівняно з приблизно 1 000 минулого року.

Водночас виробництво у США становить близько 700 ракет на рік, додав він.

"Наше завдання зараз полягає в тому, щоб дійсно звернути увагу на це питання та спробувати поговорити з державами-членами, аби переконати їх здійснити такий обмін", – сказав Кубілюс.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про дефіцит ракет PAC-2 і PAC-3 та наголосив, що Україна не є пріоритетом номер один щодо їх постачання.

17 листопада стала відомо, що Німеччина спільно з Норвегією профінансує новий пакет військової допомоги Україні в межах програми PURL з закупівлі американського озброєння, зосереджений на ракетах PAC-2 та PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot, на який Берлін виділить 300 млн доларів.