Демократи, обрані цього місяця до Палати представників США, у середу, 18 листопада, висунули свого лідера – Гакіма Джеффріса – на посаду спікера.

Про це пише NBC News із посиланням на дані двох співрозмовників, передає "Європейська правда".

За даними двох джерел, присутніх у залі, Джеффріс був висунутий у ході закритого голосування таємним бюлетенем з результатом 251 голос "за" проти 11 "проти".

Зазначається, що деякі союзники Джеффріса наполягали на голосуванні шляхом аккламації, що не передбачало підрахунку голосів.

Однак Джеффріс попросив провести іменне голосування, щоб дати рядовим членам фракції можливість висловити свою підтримку чи незгоду.

Варто зауважити, що 56-річний Джеффріс готовий увійти в історію як перший чорношкірий спікер Палати представників.

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