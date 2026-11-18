Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом.

Про результати зустрічі Зеленський написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як вказав український президент, на зустрічі йшлося про його попередні домовленості з президентом Португалії в Іспанії на Іберо-американському саміті.

"Зокрема, готуємо кроки на підтримку української бойової авіації. Це дуже важливо передусім, щоб збивати реактивні "шахеди", якими росіяни щоденно тероризують українські міста й громади. Подякував також за рішення виділити 50 мільйонів доларів на програму PURL", – поінформував він.

Також Зеленський розповів португальському міністру про перебіг мирних переговорів щодо України.

"Україна завжди виступала за повноправну європейську присутність на цьому треку, і американська сторона зараз також це підтримує. Представники президента США будуть завтра на зустрічах в Берліні. І сподіваємось, що нові обговорення на рівні переговорних команд, а також лідерів "коаліції охочих" будуть результативними. Зі свого боку все для цього робимо", – резюмував президент.

Раніше стало відомо, що Португалія виділить 50 мільйонів євро на закупівлю озброєння для України в рамках програми PURL.

Також Ранжел під час візиту до Києва оголосив про додаткову допомогу українській енергетиці.