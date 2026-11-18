Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін заявив, що іранський уряд та суб’єкти, які підтримують Тегеран, націлилися на критичну інфраструктуру Сполучених Штатів Америки.

Про це він зазначив у письмових свідченнях напередодні щорічних слухань у Конгресі щодо глобальних загроз, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Як зазначається, у своїх свідченнях міністр не торкався конкретно нещодавніх масових збоїв у роботі електронної пошти та загальнонаціонального припинення польотів у США.

"Кіберзлочинці, пов’язані з іранським урядом, та проіранські кіберзлочинці націлюються на мережі критичної інфраструктури США з початку конфлікту з Іраном на початку цього року", – розповів Маллін.

Він наголосив, що з лютого іранська активність "дедалі частіше спрямована проти секторів транспорту, охорони здоров’я, водопостачання, енергетики та фінансових послуг".

Хоча Маллін зазначив, що іранські атаки "історично мали локальний характер і спричиняли мінімальні збитки для погано захищених" промислових об’єктів, він також попередив, що "вразливі системи та слабка кібергігієна в інфраструктурі життєзабезпечення можуть призвести до руйнівних наслідків".

ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп останніми днями заявив високопосадовцям своєї адміністрації, що може утриматися від ударів по Ірану, якщо з боку Тегерана або підтримуваних Іраном єменських хуситів не буде нових провокацій.

Також нещодавнє опитування свідчить, що понад 70% американців хочуть, щоб новий Конгрес вжив заходів для припинення війни з Іраном.