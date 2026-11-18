Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив у середу, 18 листопада, що потреби України дедалі збільшуються, тож Європейський Союз повинен виробляти більше зброї.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Євросоюзу потрібно збільшити виробництво зброї, необхідної Україні, щоб забезпечити поставки у 2027 році, а не у 2028 чи 2029, вважає Кубілюс. У першу чергу це стосується дронів.

"Потреби України у зброї дедалі більше зміщуються у бік безпілотників. За прогнозами України, цього року росіяни використають близько 10 мільйонів безпілотників, а наступного року – близько 20 мільйонів. Україна за допомогою ЄС має йти в ногу з цим. І буде йти в ногу", – сказав єврокомісар.

За словами Андрюса Кубілюса, на початку 2026 року частка безпілотників у потребах України становила 31%, у 2027 році становитиме 62%.

З огляду на це Європейська комісія у середу, 18 листопада, ухвалила пакет законодавчих пропозицій щодо надання Україні до 45 млрд євро додаткової фінансової підтримки у 2027 році, додатково до 45 млрд євро, запланованих у рамках кредиту на 90 млрд.

Також Андрюс Кубілюс заявив, що країни-члени ЄС повинні передати Україні перехоплювачі до Patriot зі своїх запасів, а на заміну їм отримати ракети, які Київ уже замовив, але отримає у майбутньому.