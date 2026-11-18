Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що його країна та Венесуела домовилися про посилення військового співробітництва.

Про це він заявив під час візиту до країни, де він зустрівся з тимчасовою президенткою Делсі Родрігес, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Гегсет, виступаючи разом із Родрігес у президентському палаці, заявив, що країни підписали угоду про зміцнення збройних сил та посилення прикордонної безпеки.

"Ми сподіваємося на (…) поглиблення нашого оборонного співробітництва та оборонного партнерства таким чином, щоб використовувати досвід американських збройних сил та Міністерства оборони разом із значним потенціалом ваших збройних сил", – сказав Гегсет.

Родрігес заявила, що вітає те, що вона розглядає як відновлення військового співробітництва для протистояння "спільним загрозам". Водночас вона ​не ⁠навела подальших подробиць щодо того, що саме може передбачати ця співпраця.

Нагадаємо, наприкінці серпня американський президент Дональд Трамп заявив про досягнення "історичної" нафтової угоди між Сполученими Штатами та Венесуелою.

У січні Трамп заявив, що Сполучені Штати візьмуть на себе керівництво Венесуелою, доки там не відбудеться чіткий і безпечний перехід влади, та допустив, що це може тривати роками.

Серед іншого писали, що адміністрація президента Трампа планує контролювати продажі нафти з Венесуели.