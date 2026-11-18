У середу, 18 листопада, у столиці Португалії Лісабоні студенти вийшли на протест проти підвищення плати за навчання.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RTP.

У протесті взяли участь близько тисячі студентів, а також академічні асоціації та федерації з усієї країни – лише через чотири тижні після останньої акції протесту проти скасування замороження плати за навчання, що відбулася перед будівлею уряду.

Студенти зібралися на протест у день, коли в уряді обговорювали пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету на 2027 рік. Молодь виступала не лише проти підвищення розміру плати за навчання, а й проти скорочення інвестицій у вищу освіту, яка, на їхню думку, має бути більш демократичною та безперешкодною.

На знак солідарності представники лівих партій приєдналися до протесту.

Загалом схвалений проєкт бюджету на 2027 рік тепер переходить до етапу детального обговорення та голосування. У бюджетному проєкті уряду передбачене скасування заморожування розміру плати за навчання, який не змінювався з 2020 року.

Замороження плати за навчання було затверджене у 2016 році, і її розмір – 697 євро на рік – не змінювався з 2020/21 навчального року.

У вівторок, 17 листопада, також у столиці Бельгії Брюсселі студенти протестували проти погіршення умов навчання і заблокували кільцеву дорогу – поліція розігнала протестувальників сльозогінним газом.

Також 17 листопада по всій Франції пройшла чергова хвиля протестів працівників державного сектору та студентів – профспілки повідомили про 500 тисяч демонстрантів, а в уряді нарахували лише 146 тисяч.