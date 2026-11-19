Трохи більше ніж за тиждень в Іспанії відбудуться дострокові вибори.

Опитування свідчать: Іспанія рухається вправо.

Втім, попри несприятливі прогнози представники Соціалістичної партії (PSOE) прем’єра Педро Санчеса зберігають оптимізм і розраховують на виборців, які ще не визначилися, за кого голосуватимуть. У передвиборчій агітації соцпартія робить ставку на соціальні права та невдоволення житловою кризою.

Санчес та PSOE сподіваються, що їхні зусилля щодо її вирішення – а також той факт, що відповідні плани були зірвані в парламенті PP, Vox та каталонською Junts – мобілізують лівих виборців і забезпечать їм ще один чотирирічний термін.

Про те, чи справдяться надії Санчеса і що чекатиме на Україну у разі формування в Іспанії консервативного уряду, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Ірини Кутєлєвої Іспанія готова до радикалів. Чи зміниться влада у Мадриді та як це може вплинути на Україну. Далі – стислий її виклад.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес має репутацію людини, що любить ризикувати та діяти несподівано для опонентів.

Тож скориставшись вибухом житлової кризи – масових протестів проти багаторічного поступового здорожчання житла в Іспанії – оголосив дочасні вибори. Паралельно подавши до парламенту законопроєкти, спрямовані ніби як на покращення ситуації з житлом.

Які, звісно ж, не пройшли – більшості у Санчеса в парламенті давно вже немає. Уряд меншості формують PSOE та ще одна ліва політсила Sumar.

Цей тривалий вже параліч підірвав структури управління в Іспанії. Зокрема, країна продовжує жити за держбюджетом-2023, оскільки парламент протягом трьох років не спромігся жодного разу ухвалити новий.

Проте 12 листопада в Іспанії ухвалили один із запропонованих урядом Санчеса надзвичайних житлових декретів.

Прем’єр та його союзники сподіваються, що цей крок продемонструє іспанцям, що він працює в їхніх інтересах. А обіцянка консервативної Народної партії скасувати цей декрет у разі приходу до влади допоможе мотивувати виборців.

Тим часом, згідно з оприлюдненим 18 листопада опитуванням, Народна партія (PP) набрала б на виборах 32,2%, PSOE – 30,7%, а Vox 17%.

Втім, попри скорочення розриву перспективи для соціалістів вимальовуються не найкращі.

У середньому опитування показують, що PP і ультраправа Vox разом набирають орієнтовно 193 місця у 350-місному парламенті. Цього буде достатньо для того, щоб сформувати уряд.

Соціалістам же прогнозують десь 110 місць.

Найімовірнішим прем’єром на сьогодні виглядає очільник Народній партії Альберто Нуньєс Фейхоо.

Він – лідер консервативної опозиції з 2022 року.

Головним аргументом Альберто Нуньєса Фейхоо є досвід і репутація компетентного управлінця: з 2009-го він 13 років очолював уряд північно-західного регіону Галісія.

Водночас виважену політичну стратегію консерваторів підриває руйнівна кампанія ультраправої та антимігрантської Vox – бо саме до неї консерваторам треба буде звертатися, щоб сформувати парламентську більшість і уряд.

Тема російсько-української війни під час нинішньої кампанії в Іспанії майже не порушується.

Потенційний прем’єр-міністр Фейхоо також висловлює цілком проукраїнські погляди.

Звісно, постає питання щодо ймовірних союзників його партії з Vox, яка не підтримує збільшення допомоги для України.

Втім, у разі створення коаліції з РР ультраправі матимуть статус молодшого партнера. Тож можна сподіватися, що їхній голос щодо України у потенційно новому уряді Іспанії не буде визначальним.

Докладніше – в матеріалі Ірини Кутєлєвої Іспанія готова до радикалів. Чи зміниться влада у Мадриді та як це може вплинути на Україну.