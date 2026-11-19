Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що партнери шукають нейтральні локації для майбутніх чотиристоронніх переговорів – серед варіантів знову є Об’єднані Арабські Емірати.

Про це Фрідріх Мерц сказав на пресконференції за підсумками зустрічі "Коаліції охочих", пише "Європейська правда".

Поки що остаточної локації для перемовин у форматі Україна-Росія-Європа-США немає. Але європейські партнери готові до перемовин з Росією, каже Мерц.

"Це може бути, наприклад, в ОАЕ. Там ми зможемо представити нашу спільну європейську позицію. Сподіваюся, що Росія теж готова до цих перемовин у цьому форматі. Ми знаємо, що війна завершиться лише тоді, коли буде дипломатичне рішення. Але вона має завершитись тоді, коли будуть сильні гарантії безпеки і так, щоб Україна зберегла свою територіальну цілісність", – сказав канцлер Німеччини.

За словами президента Франції Емманюеля Макрона, у чотиристоронньому форматі передбачається не одна, а багато зустрічей.

Нагадаємо, після "Коаліції охочих" президент України Володимир Зеленський заявив про рішення щодо того, що Європа буде брати участь у перемовинах із Росією щодо завершення війни.

Минулого тижня лідери ЄС домовилися, що на переговорах між Росією та Україною континент представлятимуть посадовці з Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії, а також інституції ЄС і НАТО.