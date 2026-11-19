Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що дипломатичні контакти між Росією та європейськими країнами ніколи повністю не припинялися, але зараз важливішим є питання, про що саме розмовляти з РФ.

Про це Емманюель Макрон сказав на пресконференції за підсумками зустрічі "Коаліції охочих", пише "Європейська правда".

Контакти з РФ на певному рівні завжди зберігалися, сказав Макрон у відповідь на запитання про майбутні переговори Україна-Росія-Європа-США. Та зараз головним питанням є суть самих перемовин, які мають завершитись успішно для України та її партнерів.

"Ми ніколи не обривали контактів з Москвою. Завжди був певний рівень контактів з російською владою. Але питання – про що з ними говорити на даний момент. І пріоритетами зараз є допомогти Україні встояти у критичний момент, фіналізувати питання про гарантії безпеки та прояснити питання територій та цих же гарантій безпеки", – сказав президент Франції.

Також, за словами Макрона, спецпредставники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та Стівен Віткофф проінформували європейських лідерів про результати зустрічі з очільником Кремля Владіміром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Втім французький президент заявив, що не коментуватиме зустріч, на якій не був присутній.

Нагадаємо, після "Коаліції охочих" президент України Володимир Зеленський заявив про рішення щодо того, що Європа буде брати участь у перемовинах із Росією щодо завершення війни.

Тим часом 19 листопада голова Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп та лідер Росії Владімір Путін зібрались на перший в історії тристоронній саміт.