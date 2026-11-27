Президент США Дональд Трамп заявив, що якби Росія залишилася членом "Групи восьми", то війни в Україні могло б не бути.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами до Дня подяки, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи можливу участь правителя РФ Владіміра Путіна в саміті лідерів G20 у Флориді наступного місяця, Трамп згадав про те, що Росію вигнали з G8 (нині – G7).

Президент США припустив, що якби цього не сталося, війни в Україні зараз могло б не бути.

"Якби він залишився членом, можливо, зараз не було б цієї війни. Він дуже образився, коли це сталося. А тепер це G7", – заявив глава Білого дому.

"Я вірю, що якби вони цього не зробили – я справді твердо переконаний, що якби вони цього не зробили – то зараз у нас не було б цієї війни. Першій леді не довелося б їхати туди й намагатися домогтися перемир’я, щоб вивезти людей", – додав Трамп, згадавши про гуманітарну місію Меланії Трамп в Олешках.

Він запевнив, що не проголосував би за виключення Росії з цього формату, якби був президентом тоді.

Зазначимо, що Росію виключили з "Групи восьми" у 2014 році за анексію Криму, після якої вона розпочала агресію на сході України.

Президент США зазначив, що хотів би бачити Путіна на саміті лідерів G20 у Флориді, хоч "декому б це не сподобалося".

"І ми говоримо про Росію та Україну. Я сказав: "Хіба не було б добре, якби Росія була присутня в залі?", – пояснив Трамп.

Нагадаємо, Вашингтон офіційно запросив російського правителя взяти участь в зустрічі лідерів у "Групі двадцяти" у Маямі наступного місяця.

Президент США Дональд Трамп допустив, що може запросити свого українського візаві Володимира Зеленського на саміт G20, який відбудеться у Маямі.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас вважає, що можлива участь очільника Кремля Владіміра Путіна у саміті G20 у Маямі у грудні може створити ризик легітимізації повернення Росії на міжнародні форуми в той час, коли триває війна в Україні.