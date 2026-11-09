Стрілянина у центрі Кракова: влада розповіла про стан постраждалих

В шести лікарнях Кракова продовжують проходити лікування 15 постраждалих внаслідок суботньої стрілянини.

Про стан постраждалих розповів воєвода Малопольського воєводства Кшиштоф Ян Клечар, якого цитує Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Під час пресконференції він повідомив, що наразі в шести місцевих лікарнях перебувають 15 осіб, стан 14 з них оцінюється як стабільний.

"В одному випадку ми й надалі говоримо про важкий стан", – сказав воєвода.

Він уточнив, що у важкому стані залишається співробітник поліції, який безпосередньо брав участь у затриманні нападника. Клечар розповів, що поліцейського вже вивели зі коми, і з часу недільного повідомлення його стан істотно не змінився.

"Те, що з учорашнього дня, з часу останнього повідомлення, стан цього пацієнта істотно не змінився, є доброю, позитивною новиною, яка дозволяє нам з оптимізмом дивитися в майбутнє", – зазначив воєвода.

Поранений правоохоронець залишається під наглядом краківських лікарів, додав він.

Клечар також підтвердив смерть винуватця суботнього теракту. Нападник помер у понеділок о 4:30 в одній із краківських лікарень.

Воєвода пояснив, що чоловіка доставили до медичного закладу одразу після затримання. Спочатку його стан оцінювали як важкий, а потім – як критичний. Уже першої ночі йому провели кілька операцій, спрямованих на порятунок життя.

Він відмовився надати подальші медичні подробиці, зазначивши, що їхнє оприлюднення не входить до його компетенції.

Нагадаємо, у суботу, 7 листопада, на центральній площі Ринок у Кракові сталася стрілянина. Водій автомобіля в’їхав на головну площу міста та відкрив вогонь. Відомо про шістьох загиблих та 15 поранених.

У квартирі терориста польські правоохоронці під час обшуку виявили три тіла, що належать членам його родини – матері, батьку та сестрі.

9 листопада стало відомо, що нападник, яких здійснив стрілянину у центрі Кракова, помер у лікарні.