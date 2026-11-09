Кос пропонує виділити Молдові ще 30 млн євро на допомогу з оплатою енергоносіїв

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що запропонувала виділити Молдові додаткові 30 млн євро на "полегшення тягаря високих витрат на енергоносії".

Про це вона сказала під час виступу в парламенті у Кишиневі, пише Newsmaker, передає "Європейська правда".

За словами Кос, ці кошти будуть спрямовані "на полегшення тягаря високих витрат на енергоносії для молдован, які найбільше потребують цієї підтримки".

"Я знаю, що для молдован настали дуже складні часи: йдеться про надзвичайно високі ціни на енергоносії, безпека перебуває під тиском, а економічне зростання поки що залишається занадто низьким. Але я хочу, щоб ви знали: ви можете розраховувати на солідарність Європи", – акцентувала єврокомісарка.

Крім того, Кос зазначила, що тривають зусилля з розвитку економіки Молдови.

"Це також дуже важливо: завдяки кращій інфраструктурі та кращому доступу підприємств і бізнес-спільноти до європейського ринку. (…) Принцип дуже простий: коли Молдова впроваджує реформи, Європейський Союз надає інвестиції. Це, звичайно, має допомогти молдованам будувати нові дороги, модернізувати школи та отримати доступ до питної води", – сказала вона.

Також єврокомісарка додала, що наступного року ЄС підготує новий пакет фінансової допомоги, який почне діяти у 2028 році та продовжить підтримку, що надається в рамках Плану зростання – програми на суму 1,9 млрд євро, яка діє до кінця 2027 року.

Спікер парламенту Ігор Гросу заявив, що кошти, про які повідомила Кос, "будуть спрямовані саме на тих, хто потребує допомоги для подолання цього виклику".

Цього дня Кос заявила, що Молдова може досягти рівня Чорногорії у переговорах про вступ до Європейського Союзу вже у 2027 році, якщо збереже нинішні темпи реформ.

Також писали, що фракція Партії соціалістів Молдови відмовилася брати участь у засіданні парламенту 9 листопада, на якому був запланований виступ Кос.