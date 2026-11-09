У Польщі затримали чоловіка через коментар про "акцію у Варшаві" після стрілянини в Кракові

Жителю Варшави Емілю В. висунули обвинувачення у поширенні неправдивого повідомлення про загрозу після того, як він опублікував неоднозначний коментар після стрілянини у Кракові.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF 24.

У ніч із суботи на неділю, невдовзі після стрілянини в Кракові, Еміль В. залишив під повідомленням про стрілянину на порталі Kanał Zero такий коментар: "Спокійно, завтра акція у Варшаві, будьте обережні на вулицях".

Як повідомив речник Окружної прокуратури у Варшаві прокурор Пьотр Антоні Скіба, цей допис розцінили як потенційну загрозу життю та здоров’ю жителів столиці.

"Це спричинило дії поліції, спрямовані на усунення цієї загрози, тобто було розцінене як неправдиве повідомлення про загрозу", – пояснив прокурор Скіба.

До правоохоронних органів звернулася невідома особа, яка натрапила на допис Еміля В. і негайно повідомила про нього поліцію.

Затриманий Еміль В. визнав, що є автором коментаря, однак під час пояснень наголосив, що не мав на увазі теракт, а лише можливі заворушення біля Конституційного трибуналу.

"Те, що він опублікував цей допис як коментар на сторінці, де в режимі реального часу висвітлювали трагічні події у Кракові, було наслідком його бездумності", – пояснив Скіба.

Прокурор призначив йому запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду, зобов’язавши раз на тиждень з’являтися до відділку поліції. Емілю В. загрожує від шести місяців до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у понеділок ввечері о 20:00 за місцевим часом у Кракові відбудеться Марш тиші для вшанування пам’яті жертв суботньої стрілянини, під час якої загинуло 6 людей.

Також стало відомо про перші слова пораненого у Кракові поліцейського, який отямився після багатогодинної операції.