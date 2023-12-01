НБУ відповів на питання австрійських бізнесів в Україні у ході другого Австрійського бізнес сніданку

15 грудня 2023 відбулась зустріч між представниками Національного Банку України, Посольства Республіки Австрія та австрійської бізнес-спільноти в Україні.

Відповісти на важливі питання щодо ведення іноземного бізнесу в Україні прийшов Голова Національного Банку – Андрій Пишний.

"Такі зустрічі відіграють ключову роль у сприянні прозорої комунікації між бізнесом та державним сектором," – каже Андрій Пишний. – Вони є платформою, де сторони можуть вільно спілкуватися, обмінюватися думками та вирішувати нагальні питання. Така співпраця важлива для розвитку ділового середовища та забезпечення його прозорості і відкритості, що відчутно та позитивно впливає на ситуацію у країні."

До зустрічі долучилися представники 24 австрійських бізнесів в Україні – українські підприємства, зареєстровані у місті Києві, серед яких: Porsche Ukraine, Doka Ukraine, AMIC ENERGY, HEAD Ukraine, Robert Bosch Ltd Henkel Bautechnik Ukraine та інші.

Зустріч відбулася за підтримки Посольства Республіки Австрія в Україні та при організації Торгового відділу Посольства Австрії – ADVANTAGE Austria.

"Австрійський бізнес сніданок та подібні заходи стають важливим кроком у покращенні фінансового мікроклімату в Україні," – каже доктор Георг Вайнгартнер, Торговий Радник Посольства Австрії. – Ці зустрічі не лише спонукають до обміну знань та досвіду між учасниками, але й сприяють створенню сприятливого середовища для розвитку бізнесу. Вони допомагають зменшити бар’єри та формують довіру, що є ключовим для стійкого економічного зростання".

Австрійський бізнес сніданок проходить в форматі Q&A, де кожен учасник має можливість задати найактуальніше питання до контролюючого органу.

Попередня зустріч, яка відбулась у межах Австрійського бізнес сніданку у серпні була присвячена обговоренню гострих питань пов’язаних з оподаткуванням, до якої долучилась Марина Твердохлєб, в.о. начальника Головного управління ДПС у місті Києві.