Громада чи її органи:

чому Україні варто оновити переклад
Європейської хартії місцевого самоврядування
Спецпроєкт
16 листопада 2026
Коли йдеться про такі речі, як правильний переклад міжнародного договору, це часто видається суто технічним питанням. І важко уявити, що переклад одного ключового терміна може вплинути на загальну архітектуру цілої сфери. За десятиліття неточний термін стає звичним і перестає сприйматися як проблема. Схожа ситуація склалася з перекладом Європейської хартії місцевого самоврядування (надалі – ЄХМС, Хартія) українською мовою. 
Хартія складена двома офіційними мовами Ради Європи – англійською та французькою. Її ключовий термін англійською мовою звучить як "local authorities" (якщо перекласти буквально – місцеві влади), а французькою мовою – "collectivités locales". Французьке "collectivités locales" – це не просто переклад англійського терміна, а поняття континентальної правової традиції, яке описує територіальні самоврядні утворення. Це означає, що під час підготовки українського перекладу важливо не буквально відтворити англійський термін, а знайти відповідник, який найточніше передає закладену в Хартії концепцію місцевого самоврядування.

Що не так з "органами місцевого самоврядування"?

Термін "local authorities", яким Хартія позначає носія права на місцеве самоврядування (частина 1 статті 3), було концептуально неточно перекладено українською мовою як "органи місцевого самоврядування". Так трапилося тому, що у далекому 1997 році ЄХМС переклали не з англо- чи франкомовного оригіналу, а вірогідно з російськомовного тексту Хартії, який уже містив помилки.
частина 1 статті 3 ЄХМС
Відповідно до частини 1 статті 3 ЄХМС, "місцеве самоврядування означає право і спроможність «local authorities» в межах закону здійснювати регулювання та управління суттєвою часткою публічних справ, під власну відповідальність, в інтересах місцевого населення".
А згідно з частиною другою цієї ж статті Хартії це право здійснюється радами або зборами (тобто органами), члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи. Саме тут і виникає проблема українського перекладу: він фактично стирає розмежування між носієм права на місцеве самоврядування та органами, через які це право здійснюється. Таким чином, носій самоврядування ("local authorities") не є органом місцевого самоврядування. Тоді що ж це таке? 
Відповідь на це питання варто шукати у Сучасному коментарі Конгресу місцевих і регіональних влад до Пояснювальної доповіді до ЄХМС від 07.12.2020 (надалі – Сучасний коментар). Зокрема, у п. 26 цього Коментаря зазначено, що під терміном "local authorities" маються на увазі не органи (місцеві ради чи мери), а саме територіальні утворення з власною правосуб’єктністю. Ця концепція, відповідно до статті 13 Хартії, також може поширюватися і на субнаціональний рівень. Таким чином, під місцевими владами Хартія має на увазі муніципалітети, гміни, комуни, райони, столичні міста та інші територіальні утворення, які є юридичними особами. Саме ці одиниці є носіями місцевого самоврядування, відповідно до частини 1 статті 3 Хартії. А вже для здійснення самоврядування, відповідно до частини 2 статті 3, вони утворюють органи місцевого самоврядування (ради та їх виконавчі органи). Отже, Хартія на перше місце виводить правосуб’єктний муніципалітет, а не його орган. В Україні ж, у зв’язку з невірним перекладом Хартії, основним носієм самоврядування виявився орган, а не громада (муніципалітет), як така.
В українській конституційній моделі саме територіальна громада, а не її органи, є первинним суб'єктом місцевого самоврядування.
Стаття 140 Конституції України
Стаття 140 Конституції України визначає, що місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Водночас конституційне поняття територіальної громади не тотожне поняттю територіального самоврядного утворення: стаття 140 визначає її передусім через жителів відповідної території.
Але чи має ця різниця практичне значення? Так, зокрема в контексті нинішньої дискусії про правосуб'єктність громад. Тут важливо розрізняти територіальну громаду як спільноту жителів, яка за Конституцією є носієм місцевого самоврядування, і територіальне самоврядне утворення, що за Хартією бере участь у правовідносинах та може бути наділене статусом юридичної особи. Сьогодні в Україні юридичними особами є окремі органи місцевого самоврядування, а не саме територіальне самоврядне утворення. Тому питання про те, кого ми бачимо носієм місцевого самоврядування – громаду чи її органи, – має не лише теоретичне значення.

Що змінює одне слово?

Що змінює одне слово на практиці? Значно більше, ніж може здатися. Показовою є стаття 5 Хартії. Вона присвячена захисту меж "local authorities", але при зміні цих меж вимагає попередньо консультуватися з відповідними місцевими спільнотами. Як уточнюється у пункті 92 Сучасного коментаря до Хартії, останнє поняття слід тлумачити широко, включаючи громадян та місцеве громадянське суспільство загалом. Але чиї межі насправді ми захищаємо – органу місцевого самоврядування чи громади? Рада не має власної території, а громада має. Схожа проблема виникає зі статтею 11, яка гарантує "local authorities" право на судовий захист для забезпечення вільного здійснення їхніх повноважень та дотримання принципів місцевого самоврядування.

Досвід інших країн

Національні переклади Хартії показують, що поняття "local authorities" у різних правових системах передається по-різному.
В італійському перекладі Хартії використовується термін "enti locali", що зазвичай включає "comuni", "province" та "città metropolitane".
У польському перекладі Хартії використовується термін "wspólnoty lokalne" (місцеві громади).
Тобто єдиного буквального перекладу "local authorities" для всіх правових систем не існує: кожна держава має знайти відповідник, який не спотворює закладену в Хартії модель місцевого самоврядування.

Який переклад може бути прийнятним?

Але якщо "органи місцевого самоврядування" не передають зміст поняття "local authorities", постає наступне питання: який український відповідник обрати? Варіант "місцеві влади" допустимий як дослівний переклад з англійської, проте йому бракує юридичної чіткості. Місцеве самоврядування можуть плутати з місцевою виконавчою владою. Термін "місцеві спільноти" є близьким по духу Хартії, але не є усталеним в українському законодавстві, що може призвести до ще більшої невизначеності в застосуванні. "Територіальні утворення місцевого самоврядування" – точніше, але неприродньо і громіздко.
головна ідея хартії
Ідеального буквального відповідника "local authorities" в українській мові немає. Найбільш прийнятним варіантом видається "місцеві громади". Саме цей термін передає головну ідею Хартії: носієм місцевого самоврядування є не орган, а територіальне самоврядне утворення. Це прямо випливає і з Сучасного коментаря, де "localauthorities" описуються як територіальні публічні утворення, наділені власною правосуб’єктністю та повноваженнями приймати й виконувати рішення. Водночас йдеться не лише про громади базового рівня: поняття "local authorities" охоплює різні види територіальних самоврядних утворень. Тому "місцеві громади" у цьому перекладі слід розуміти у широкому значенні, а не як синонім конституційного поняття "територіальна громада".
Варто зауважити, що зміна перекладу Хартії не повинна обмежуватися виключно перекладом терміна "localauthorities". Питання є також щодо офіційного перекладу термінів "competence", "responsibilities", "functions", "tasks" та інших понять.

Що робити Україні?

Дискусія щодо зміни офіційного перекладу Хартії триває вже понад десять років, тому час перейти від дискусії до перегляду офіційного перекладу.
потреба в перегляді перекладу
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 353 від 17 березня 2006 року "Про затвердження Порядку офіційного перекладу багатосторонніх міжнародних договорів України українською мовою", зміни до офіційного перекладу можуть вноситися виключно Міністерством закордонних справ. Але просто замінити "органи місцевого самоврядування" на "місцеві громади" недостатньо. Український текст Хартії варто переглянути повністю та звірити з обома автентичними версіями. Після цього узгоджений переклад можна передати до Міністерства закордонних справ для офіційного затвердження.
Зрештою, йдеться не просто про правильний переклад одного слова. Йдеться про те, кого ми вважаємо носієм місцевого самоврядування – громаду як самоврядну територіальну спільноту чи її органи. І якщо Україна орієнтується на європейську модель місцевого самоврядування, базовий європейський документ у цій сфері має говорити з нами точною і зрозумілою мовою.
Авторка тексту: Оксана Заболотна, радниця з юридичних питань відділу багаторівневого врядування "U-LEAD з Європою".
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