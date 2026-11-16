Що не так з "органами місцевого самоврядування"?

Термін "local authorities", яким Хартія позначає носія права на місцеве самоврядування (частина 1 статті 3), було концептуально неточно перекладено українською мовою як "органи місцевого самоврядування". Так трапилося тому, що у далекому 1997 році ЄХМС переклали не з англо- чи франкомовного оригіналу, а вірогідно з російськомовного тексту Хартії, який уже містив помилки.

частина 1 статті 3 ЄХМС Відповідно до частини 1 статті 3 ЄХМС, "місцеве самоврядування означає право і спроможність «local authorities» в межах закону здійснювати регулювання та управління суттєвою часткою публічних справ, під власну відповідальність, в інтересах місцевого населення".

А згідно з частиною другою цієї ж статті Хартії це право здійснюється радами або зборами (тобто органами), члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи. Саме тут і виникає проблема українського перекладу: він фактично стирає розмежування між носієм права на місцеве самоврядування та органами, через які це право здійснюється. Таким чином, носій самоврядування ("local authorities") не є органом місцевого самоврядування. Тоді що ж це таке?

Відповідь на це питання варто шукати у Сучасному коментарі Конгресу місцевих і регіональних влад до Пояснювальної доповіді до ЄХМС від 07.12.2020 (надалі – Сучасний коментар). Зокрема, у п. 26 цього Коментаря зазначено, що під терміном "local authorities" маються на увазі не органи (місцеві ради чи мери), а саме територіальні утворення з власною правосуб’єктністю. Ця концепція, відповідно до статті 13 Хартії, також може поширюватися і на субнаціональний рівень. Таким чином, під місцевими владами Хартія має на увазі муніципалітети, гміни, комуни, райони, столичні міста та інші територіальні утворення, які є юридичними особами. Саме ці одиниці є носіями місцевого самоврядування, відповідно до частини 1 статті 3 Хартії. А вже для здійснення самоврядування, відповідно до частини 2 статті 3, вони утворюють органи місцевого самоврядування (ради та їх виконавчі органи). Отже, Хартія на перше місце виводить правосуб’єктний муніципалітет, а не його орган. В Україні ж, у зв’язку з невірним перекладом Хартії, основним носієм самоврядування виявився орган, а не громада (муніципалітет), як така.

В українській конституційній моделі саме територіальна громада, а не її органи, є первинним суб'єктом місцевого самоврядування.

Стаття 140 Конституції України Стаття 140 Конституції України визначає, що місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Водночас конституційне поняття територіальної громади не тотожне поняттю територіального самоврядного утворення: стаття 140 визначає її передусім через жителів відповідної території.

Але чи має ця різниця практичне значення? Так, зокрема в контексті нинішньої дискусії про правосуб'єктність громад. Тут важливо розрізняти територіальну громаду як спільноту жителів, яка за Конституцією є носієм місцевого самоврядування, і територіальне самоврядне утворення, що за Хартією бере участь у правовідносинах та може бути наділене статусом юридичної особи. Сьогодні в Україні юридичними особами є окремі органи місцевого самоврядування, а не саме територіальне самоврядне утворення. Тому питання про те, кого ми бачимо носієм місцевого самоврядування – громаду чи її органи, – має не лише теоретичне значення.