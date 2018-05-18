Совет Европы должен равняться на украинских политзаключенных в защите своих принципов – Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал Совет Европы равняться в защите своих принципов и справедливости на украинских политзаключенных, которых удерживает Россия.

Об этом он сказал в своем выступлении во время 128-го заседания Комитета министров Совета Европы на уровне глав внешнеполитических ведомств, сообщает пресс-служба МИД.

Климкин принял участие в дискуссии министров, посвященной актуальным вызовам демократической безопасности в Европе, и заявил, что единственный эффективный ответ на такие вызовы – это безусловная преданность справедливости и ее действенная защита.

Глава внешнеполитического ведомства Украины отметил, что более 60 граждан нашего государства, которые бросили вызов стране-агрессору и пока удерживаются Россией как политические заключенные в Крыму и на территории РФ, является примером такой борьбы за справедливость.

Климкин также привлек внимание присутствующих к объявлению Олегом Сенцов бессрочной голодовки и призвал присутствующих министров, а также Совет Европы в целом, активно приобщиться к освобождению украинских политических заключенных.

Он также привлек внимание к ситуации вокруг Владимира Балуха и Узейра Абдуллаева и отметил, что украинские политзаключенные в России и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса решительно защищают справедливость и принципы, в которые верят.

"Надеюсь, наши дискуссии в Совете Европы и дальнейшие действия будут достойными тех людей, у кого достаточно смелости и преданности отвечать на вызовы беззакония и произвола, которые Россия принесла в Европу", - сказал Климкин.

Министр уделил особое внимание годовщине депортации крымских татар, поблагодарил партнеров Украины в Комитете министров СЕ за принятое в прошлом году отдельное решение по ситуации в Крыму и выразил надежду на его имплементацию.