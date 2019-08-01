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Наводнения в Британии: город под Манчестером эвакуируют из-за угрозы прорыва дамбы

Четверг, 1 августа 2019, 16:55

В Британии из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют небольшой город Уэйли Бридж неподалеку от Манчестера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

"Уэйли Бридж подлежит эвакуации из-за текущей ситуации на водохранилище Тоддброк", - сообщили в местной полиции.

При этом людей предупредили, что неизвестно, как долго продлится эвакуация, посоветовав взять с собой лекарства и домашних любимцев.

Объявления об эвакуации было сделано практически одновременно с предупреждением Агентства по окружающей среде - "большое наводнение - опасность для жизни". Это предупреждение высокого уровня.

Сообщается, что уровень воды в реке Хойт внезапно вырос, что грозит прорывом дамбы. На фотографиях видно, что стена резервуара уже существенно повреждена.

В районе дамбы уже перекрыли дороги.

Отмечается, что прорыв дамбы грозит затоплением значительных территорий вблизи Манчестера.

Как сообщалось, сильные дожди в Великобритании привели к повышению уровня воды в реках и затоплению населенных пунктов.

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