Наводнения в Британии: город под Манчестером эвакуируют из-за угрозы прорыва дамбы

В Британии из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют небольшой город Уэйли Бридж неподалеку от Манчестера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

"Уэйли Бридж подлежит эвакуации из-за текущей ситуации на водохранилище Тоддброк", - сообщили в местной полиции.

При этом людей предупредили, что неизвестно, как долго продлится эвакуация, посоветовав взять с собой лекарства и домашних любимцев.

Объявления об эвакуации было сделано практически одновременно с предупреждением Агентства по окружающей среде - "большое наводнение - опасность для жизни". Это предупреждение высокого уровня.

Сообщается, что уровень воды в реке Хойт внезапно вырос, что грозит прорывом дамбы. На фотографиях видно, что стена резервуара уже существенно повреждена.

Holy crap. The dam wall in whaley bridge is in risk of collapse.

Homes and businesses are being evacuated 😳 pic.twitter.com/DArwAOqEJi