В ПАСЕ попросили Венецианскую комиссию оценить проект судебной реформы Зеленского

Мониторинговый комитет ПАСЕ попросил Венецианскую комиссию оценить проект закона Украины о деятельности органов судейского управления, который предусматривает реформу судебной системы.

Об этом говорится в заявлении Венецианской комиссии, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

"Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы запросил мнение Венецианской комиссии относительно недавних поправок к законодательной базе в Украине, регулирующей деятельность Верховного суда и органов судебной власти", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе генсек Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич в письме к министру иностранных дел Вадиму Пристайко обеспокоенность принятым в первом чтении президентским проектом закона № 1008.

Она подчеркнула, что текст законопроекта предлагает масштабные изменения, которые "могут иметь существенное влияние на независимость судебной системы." В частности, это повлияет на статус и полномочия судей, а также на соответствующие процедуры", - подчеркнула генсек Совета Европы.

Напомним, 12 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о деятельности органов судейского управления. Ни одна фракция, кроме "Слуги народа", не голосовала за законопроект.

Документ сокращает состав Верховного Суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики, расширяет список должностей, на которые распространяется люстрация.

Послы ЕС и Канады раскритиковали этот проект, указав на беспочвенность сокращения количества судей Верховного Суда и применения люстрации к членам Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).