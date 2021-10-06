Гейминг: что купить в Черную пятницу

Эксперты прогнозируют рост цен в Черную пятницу, связывая это с наводнениями, но главная распродажа все равно начнется 26 ноября 2021 года. Геймерам стоит уделить особое внимание этой дате.

Ведь в день шопинга легко приобрести топовые модели компьютеров, ноутбуков и периферии по максимально низким ценам. Мы расскажем, на какие товары стоит обратить внимание.

Лучшие позиции для геймеров

Оборудование для компьютерных игр — система, состоящая из разных элементов. Одни влияют на качество звука, другие — на изображение, а третьи — на скорость работы. В Черную пятницу 2021 обратите внимание на:

1. Игровой ноутбук. С трендовым лэптопом можно геймить даже в кровати, ведь он компактный, его легко переносить и брать с собой. Современные ноуты с мощными процессором и видеокартой справляются со сложными приложениями. В устройствах предусмотрена эффективная система охлаждения, она предотвращает перегрев железа. Высокое разрешение экрана обеспечивает графику в наилучшем качестве.

2. Наушники. Немаловажная периферия для поклонника компьютерных игр. Чистый звук в сочетании с четким изображением будто переносят игрока в другую реальность. Присмотрите устройства с высокими показателями шумоподавления, импеданса и чувствительности микрофона. Последний параметр важен при игре онлайн с другими людьми.

3. Клавиатура и мышь. Устройства нужны для управления игровыми персонажами и процессом. Мышь должна быть удобной в эксплуатации. Клавиатура — периферия для переписок с союзниками и управления. Трендовые варианты умеют изменять громкость и обладают подсветкой. Последний параметр важен при ночном гейминге.

4. Видеокарта. В Черную пятницу в Украине можно купить топовый адаптер по рекордно низкой цене. Видеокарта влияет на скорость обработки и передачи графических процессов на монитор. Спешите купить адаптер, ведь количество товаров может быть ограничено.

5. Монитор. Геймеры, предпочитающие компьютер вместо ноута, знают о важности оборудования. На экране с высоким разрешением видно каждую деталь игры. Досуг на таком дисплее — одно удовольствие.

Посетите магазины техники, чтобы найти лучшие предложения. Обратите внимание на нюансы, влияющие на комфорт во время покупок.

Как упростить шопинг

Мало кто любит длинные очереди. Подготовьтесь к покупкам в день распродаж, чтобы их избежать. Советы:

1. Время посещения. Час пик приходится на дневной и вечерний период. Утром людей меньше, посещайте торговые центры в это время. Некоторые магазины "начинают" распродажу заранее, покупайте технику за несколько дней до даты грандиозного шопинга.

2. Список. Напишите вещи, которые желаете приобрести. Во время распродажи большой соблазн купить то, что не очень нужно. Следуйте списку, не заглядывая в другие отделы.

3. Онлайн-покупки. Шопинг в интернет-магазине — экономия времени при тех же скидках. Акции не отличаются в онлайн и реальных торговых площадках.