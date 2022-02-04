Сикорский по поводу угроз вторжения РФ в Украину: людям нужно сообщать о рисках

На этой неделе группа евродепутатов посетила Киев. Среди них и бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский – незаурядный дипломат, прекрасно знающий Украину.

Он возглавлял МИД в течение семи лет, в том числе в разгар российской агрессии; именно он вел переговоры с Януковичем во время революции достоинства; он запускал Восточное партнерство, стремясь дать Киеву новые возможности.

Редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко воспользовался возможностью и пообщался с политиком по поводу созданного Россией напряжения в регионе и ее отношений с Западом. Полное интервью можете прочесть в материале Радослав Сикорский: В случае нападения на вас Россия будет воевать не с Украиной, а с НАТО.

Коротко – о чем говорил Радослав Сикорский:

"Путин хочет чувствовать себя на равных с Китаем, на равных с ЕС и США. А для этого он хочет быть лидером многонационального чего-то – империи или организации, или просто группы государств с Россией во главе. Наличие Украины в этой схеме является ключевым.

Он действительно считает, что Европа должна отдать Украину, и даже была готова заплатить – вспомните 15 миллиардов, которые он пообещал Януковичу, а часть даже заплатил.

Поэтому Путину желательно было бы получить всю Украину. А план-минимум – превратить Украину в failed state.

То, как сейчас развивается Украина, совсем не в его планах".

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"Польские военные говорят, что российские войска хоть и сосредоточены у ваших границ, но не приведены в боевую готовность. Однако их войска рядом, совсем неподалеку от Харькова, а дальше неподалеку – Днепр.

Впрочем, похоже, что главная идея – запугать Украину.

Добиться смены власти, исполнения "Минска". Предоставить Донбассу вето по поводу решений всего государства. Но если нет – может быть, откусить кусок территории. Все же мы не можем читать мысли Путина".

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"У Украины есть шансы на успех во всей этой конфронтации, но все равно вам нужно готовиться к разным вариантам развития. И готовить не только вашу армию, но и ваше общество. А этого я не вижу. В Мариуполе, в Запорожье у меня впечатление, что ничего не происходит.

Я понимаю, что ваша власть стремится избежать паники, но все равно есть возможность готовить людей к следующим месяцам, когда вызовы для Украины – самые высокие за 30 лет. Даже не нагнетая панику, людям нужно сообщать, каковы риски. И нужно производить оборонные закупки".

Полное интервью – в материале Радослав Сикорский: В случае нападения на вас Россия будет воевать не с Украиной, а с НАТО.