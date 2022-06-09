Почему сигнализация не спасет от угона
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В Украине ежегодно угоняют около 12 000 автомобилей. В зоне риска могут оказаться авто абсолютно любого бренда.
Как известно, автосигнализация не спасает от угона, а лишь сигнализирует о попытке. Звук сирены не отпугивает угонщика, не привлекает внимание окружающих и стал довольно обыденным и привычным.
И как оказалось, даже на современной машине отключение сигнализации происходит самым что ни на есть простым способом. Так и произошло с автомобилем, о котором мы вам сегодня расскажем.
В руки к нашим специалистам попал едва ли не в полуразобранном виде Lexus с установленной противоугонной системой VamSystem, который злоумышленники так и не смогли угнать.
Что же произошло?
Из крыла отверткой извлекли повторитель поворота, и замкнули его проводку.
Сняли "пыльник", и перекусили провода, подходящие к штатным клаксонам.
Разбили правое заднее стекло и занялись работами в салоне.
Сняли панель, закрывающую линию подводки к OBD.
Вытащили щиток приборов, сняли всю облицовку передней панели, сорвали почти всю центральную консоль, сломали механический замок коробки передач.
И напоследок пытались вскрыть все жизненно важные блоки управления, в которые обычно устанавливают противоугонные блокировки, связанные с управлением двигателем. Но и здесь ничего не обнаружили.
Какой итог?
Сигнализация не предотвратит угон, а вот установка противоугонной системы в нестандартном месте, наоборот, создаст злоумышленникам массу проблем.
Как работает противоугонная система VamSystem ?
Блокирует семь ключевых компонентов автомобиля;
Устойчива к использованию подавителей, сигнала незаконного дубликата, замены контактной группы замка зажигания или блока управления двигателем;
Не считывается диагностическим устройством, идентифицирует заблокированы схемы;
Производитель: Словакия, работает более 20 лет. Аналогов на Украине нет!
Имеет все соответствующие сертификаты, на продукт как систему безопасности.
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