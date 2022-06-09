Почему сигнализация не спасет от угона

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В Украине ежегодно угоняют около 12 000 автомобилей. В зоне риска могут оказаться авто абсолютно любого бренда.

Как известно, автосигнализация не спасает от угона, а лишь сигнализирует о попытке. Звук сирены не отпугивает угонщика, не привлекает внимание окружающих и стал довольно обыденным и привычным.

И как оказалось, даже на современной машине отключение сигнализации происходит самым что ни на есть простым способом. Так и произошло с автомобилем, о котором мы вам сегодня расскажем.

В руки к нашим специалистам попал едва ли не в полуразобранном виде Lexus с установленной противоугонной системой VamSystem, который злоумышленники так и не смогли угнать.

Что же произошло?

Из крыла отверткой извлекли повторитель поворота, и замкнули его проводку.

Сняли "пыльник", и перекусили провода, подходящие к штатным клаксонам.

Разбили правое заднее стекло и занялись работами в салоне.

Сняли панель, закрывающую линию подводки к OBD.

Вытащили щиток приборов, сняли всю облицовку передней панели, сорвали почти всю центральную консоль, сломали механический замок коробки передач.

И напоследок пытались вскрыть все жизненно важные блоки управления, в которые обычно устанавливают противоугонные блокировки, связанные с управлением двигателем. Но и здесь ничего не обнаружили.

Какой итог?

Сигнализация не предотвратит угон, а вот установка противоугонной системы в нестандартном месте, наоборот, создаст злоумышленникам массу проблем.

Как работает противоугонная система VamSystem ?

Блокирует семь ключевых компонентов автомобиля;

Устойчива к использованию подавителей, сигнала незаконного дубликата, замены контактной группы замка зажигания или блока управления двигателем;

Не считывается диагностическим устройством, идентифицирует заблокированы схемы;

Производитель: Словакия, работает более 20 лет. Аналогов на Украине нет!

Имеет все соответствующие сертификаты, на продукт как систему безопасности.

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