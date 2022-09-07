Серебряная победа украинского автогонщика Дмитрия Ильюка в Венгрии (укр)

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Відомий український автогонщик-дрифтер Дмитро Іллюк блискавично виступив на третьому етапі європейського чемпіонату Driftkings international drift series в Угорщині та отримав срібло і бронзу в двох дисциплінах. Про змагання, авто, любов до швидкості та оливу поговорили з Дмитром між стартами на світових змаганнях.

— Дмитро, розкажи, чи правда, що цей трек неодноразово ставав доленосним в твоїй спортивній кар’єрі?

—Так, це правда, адже саме на цьому треку в 2010 році відбувся мій дебют на міжнародних змаганнях, а в 2012 році я став чемпіоном Східної Європи також тут, в Угорщині. Тож цей трек дійсно має особливе значення для мене.

— Як змінилися умови участі у зв’язку із карантином? Чи сподобалася організація змагань після такого великого "пандемічного" розриву, адже рік не проводилися світові змагання з дрифту?

— Організація змагань, як і раніше, на високому рівні. Не дивлячись на карантинні обмеження, які, доречі, в Угорщині, доволі м’які. Близько 20 000 чоловік відвідали захід за три стартові дні. Близько 120 екіпажів стартували на змаганнях в загальному переліку цього року, тож це - наймасштабніший авто-захід 2021 року в Європі.

— Дмитро, в цьому сезоні тобі не щастило, кілька змагань поспіль автівки ламалися на змаганнях. Тепер команді, як видно вдалося вирішити всі технічні проблеми?

— Так сезон 2021 не весь "як по маслу" (сміється), хоча з найкращою оливою! Так, багато чого довелося корегувати для виправлення ситуації. Ми отримали нові японські шини Valino Pergea 08rs, що збільшило зчіпні властивості з покриттям і сприяло виведенню автівки на недосяжну швидкість на тлі конкурентів.

Однак, в той же час зросли навантаження на трансмісію. Через те в попередніх івентах обрізало фланці редуктора а в гонці в Ризі первинний вал коробки: зараз вже ці елементи замінені на посилені.

Ще встановили новий вал, з фабрики Drenth, що у Голандії. Останнє придбання - фланці редуктора, які виготовили у Запоріжжі, тож автівку тюнинговали всім світом.

— Ти вже згадав про моторну оливу українського виробництва під брендом Yuko, на якій відтепер їздиш і що є твоїм спонсором з початку сезону. Як показує себе продукт під час змагань? Адже раніше ти багато років поспіль їздив на Motul?

— Так, олива Yuko RACING SYNT 10W-60 - це продукт, який дійсно було виготовлено запорізьким заводом за моїм запитом під потреби спортивних авто. Тож Yuko не просто мій спонсор, а частина команди, адже від оливи в автоспорті насправді багато залежить.

Відкатавши вже не одні змагання в цьому сезоні, можу підтвердити, що олива Yuko показала себе чудово і перевершила всі очікування. Автоспорт сповнений навантажень і поломок, буває що лопаються ущільнювальні кільця, злітають ремені систем сухого картера, пробиваються радіатори і магістралі тиску в т. ч. і оливи.

Мотори інспектуються після кожної гонки. Результати приголомшливі! Вкладиші в кінці сезону досі як нові. З огляду на потужність близько 1400 сил, і 8000 обертів робочого діапазону, можу сказати - наша колаборація з Yuko народила гідний продукт, яким вже цікавляться гонщики в усьому світі!

— Які плани, що попереду?

— Попереду тільки перемоги! Важка праця всієї команди, тренування, змагання! Готуємося до нових стартів в Україні та за кордоном!



Автор: Ольга Гречко