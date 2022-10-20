Кому лучше подойдут кольца из белого и желтого золота

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Выбирая ювелирные украшения, большинство покупателей предпочитают изделия из золота. Они самые долговечные, имеют роскошный респектабельный вид и подчёркивают высокий статус своих обладателей.

Ювелирный рынок предлагает огромный ассортимент украшений из драгоценного металла: можно купить золотое кольцо традиционного желтого цвета или предпочесть изделие из белого или розового золота.

Особенности колец из белого золота

Желающих купить золотое кольцо "под платину" сегодня очень много. Во-первых, это дань современной ювелирной моде, которая делает акцент именно на драгоценностях из белого золота. Во-вторых, многие просто предпочитают украшения серебристого цвета, которые хорошо гармонируют с изделиями из серебра и платины.

В-третьих, белое золото универсально, поэтому такие украшения отлично сочетаются абсолютно с любым образом в одежде и подходят как для обладателей смелого молодёжного стиля, так и для тех, кто тяготеет душой к элегантности и изысканности.

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Магия традиционного желтого золота

Несмотря на моду на платину и белое золото, украшения из традиционного драгоценного металла желтого цвета не спешат уступать свои позиции. Они по-прежнему в лидерах продаж, чему есть сразу несколько объяснений:

- следование ювелирным традициям;

- сдержанный классический дизайн для ценителей классики;

- уравновешенное решение под любой образ.

Женские и мужские кольца из желтого и розового золота не теряют своей популярности ещё и потому, что желтый цвет характерный признак драгоценного металла, а белое золото можно спутать с серебром. Поэтому изделия из желтого золота всегда выглядят статусно, дорого и роскошно.

Конечно, нельзя не отметить и то, что только такое традиционное золотое кольцо подойдёт для ювелирного гардероба, в котором преобладают украшения из желтого золота. Ознакомиться с лучшими последними новинками классических и современных колец из желтого золота высшей пробы и подобрать идеальное украшение под свой образ и стиль можно на сайте diamant.ua.