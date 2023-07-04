Почему западные эксперты против членства Украины в НАТО и как это исправить

До саммита НАТО остается чуть больше недели, но в Альянсе до сих пор нет согласия о том, с чем поедет Украина из Вильнюса. Одна из причин – неоднозначность отношения тех экспертов и специалистов, к чьим советам прислушиваются правительства государств-союзников.

Чтобы понять аргументы тех политиков и экспертов, которые до сих пор выступают против вступления Украины в НАТО (в целом или в ближайшей перспективе), команда "Украинской призмы" провела ряд интервью с экспертами, бывшими дипломатами и чиновниками семи стран-членов НАТО и проанализировала основные публикации, посвященные вопросу расширения Альянса.

Ряд контраргументов, опровергающих текущие стереотипы западных аудиторий относительно возможного вступления Украины в НАТО, – в статье Анны Шелест и Геннадия Максака из "Украинской призмы" Главные страхи Запада относительно членства Украины в НАТО: как Киев может на них ответить?

Страх перед эскалацией со стороны РФ – главный аргумент противников Украины в НАТО.

Между тем такая логика приводит к ситуации, когда Россия – угрожая эскалацией – получает фактически право вето на то, кто может стать членом Альянса.

В ряде стран, в частности во Франции и Турции, даже среди не пророссийских или антинатовских аудиторий сохраняется тенденция к поддержке диалога с Россией и более осторожное отношение к расширению НАТО. К сожалению, как и рассказывала ЕвроПравда, в экспертной среде до сих пор доверяют российским нарративам о причинах начала агрессии в Украине.

Наиболее радикально настроенными против вступления Украины в НАТО являются представители крайне левых и крайне правых партий.

Для того, чтобы подтвердить и усилить имидж государства на Западе, Украина должна ответить на следующие три вопроса:

Почему членство Украины в НАТО может способствовать деэскалации со стороны РФ и не приведет к полномасштабной войне в Европе?

Как именно Украина усилит коллективную безопасность НАТО и ЕС?

Готова ли Украина политически и функционально к получению членства в НАТО?

Во-первых, тот факт, что Украина не является членом Альянса, не остановил полномасштабной агрессии России.

Такой инструмент сдерживания РФ просто не работает.

С другой стороны, непринятие Украины создаст для НАТО имидж "Альянса, который боится России".

Что касается страха непосредственного вступления Альянса в войну, то стоит напоминать, что применение статьи 5 не является автоматическим даже при условии, если Украина уже завтра вступит в Альянс. В то же время, с точки зрения Москвы, НАТО и "коллективный Запад" уже являются стороной конфликта.

Отвечая на второй вопрос, Украина, имея уникальный боевой опыт и опыт противодействия гибридным и военным угрозам, повысит обороноспособность Альянса и способности коллективной обороны.

Отвечая на третий вопрос, следует отметить, что в Альянс вступали и "проблемные" страны. Например, НАТО имеет опыт включения государств, не имеющих полного суверенитета и территориальной целостности – это Германия.

А использование Альянсом формулировки "после окончания войны" лишь спровоцирует Москву к максимально долгому поддержанию неопределенности.

Более глубокие ответы на эти вопросы – в полной версии статьи Анны Шелест и Геннадия Максака Главные страхи Запада относительно членства Украины в НАТО: как Киев может на них ответить?