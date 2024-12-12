В Сербии приговорили мужчину к 20 годам за решеткой за массовый расстрел в 2023 году

В четверг, 12 декабря, в Сербии суд признал виновным и приговорил к 20 годам заключения молодого человека, который застрелил девять человек и ранил 12 во время одного из двух массовых убийств, произошедших в мае 2023 года.

Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на данные правоохранителей, передает "Европейская правда".

В Сербии суд приговорил к 20 годам заключения мужчину, который застрелил девять человек и ранил 12 в мае 2023 года.

Как акцентировали в суде, Урош Блажич "осознавал свои действия и их незаконность, и с неустанной жестокостью" убивал и ранил людей.

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Фото: AP

Фото: AP

Кровавая бойня произошла всего через день после того, как подросток из пистолета своего отца застрелил девять одноклассников и охранника в начальной школе в центре Белграда, что стало первой в истории Сербии стрельбой в школе.

Родители подозреваемого в стрельбе в школе предстали перед судом в Белграде. Сам подозреваемый не достиг возраста уголовной ответственности и находится в специализированной психиатрической больнице.

Тогда СМИ писали, что подросток, открывший стрельбу в одной из школ сербской столицы Белграда, заранее спланировал нападение, нарисовав эскизы классных комнат и составив список лиц, которых он планировал убить.