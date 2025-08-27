СМИ: в ЕС обсуждают вторичные санкции против России

Европейский Союз рассматривает возможность ввести вторичные санкции, чтобы не дать третьим странам помогать России уклоняться от уже введенных ограничений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По информации Bloomberg, министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Копенгагене в конце недели обсудят использование инструмента против обхода санкций.

Этот инструмент – принятый в 2023 году, но до сих пор не использованный – предусматривает запрет экспорта, поставки или передачи определенных товаров в третьи страны, которые, как считается, способствуют обходу санкций ЕС.

Соответствующие обсуждения будут продолжаться на фоне подготовки следующего, 19-го пакета санкций Европейского Союза против России. Он, по информации Bloomberg, будет содержать новые санкции против причастных к похищению украинских детей.

Отдельно главы МИД стран Евросоюза обсудят дополнительные санкции против нефтегазового и финансового секторов России, а также импорт и экспорт российских товаров, что не будет касаться конкретного пакета санкций, добавил Bloomberg.

СМИ ранее узнали, что 19-й пакет санкций ЕС против РФ не будет содержать новых серьезных ограничений на продажу энергоносителей, которые финансируют войну России против Украины.

Между тем США ввели вторичные тарифы против Индии, чтобы наказать ее за закупку российской нефти.