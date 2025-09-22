Венгрию и Словакию не пригласили на совещание в ЕС по поводу "стены дронов"

В видеоконференции по созданию "стены дронов" на восточной границе Европейского Союза, созванной европейским комиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом, не будут участвовать представители Венгрии и Словакии.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе сообщил пресс-секретарь Европейской комиссии Тома Ренье.

Венгрия и Словакия не будут присутствовать на обсуждении "стены дронов", которую хочет создать ЕС.

"Действительно, (Венгрия и Словакия не будут присутствовать. – „ЕП") на этом начальном этапе обсуждений", – сообщил Ренье.

Он рассказал, что видеоконференция состоится в пятницу, 26 сентября, и в ней примут участие семь государств ЕС, расположенных на востоке блока: Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша, Румыния и Болгария.

Также приглашение принять участие отправлено и Украине.

"Мы, безусловно, не исключаем дальнейших консультаций в потенциально более широком формате. Но пока (участие примут) только эти семь прифронтовых стран и, конечно, Украина", – добавил спикер.

Ренье уточнил, что встреча является продолжением заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в ее речи "О положении Союза" о необходимости создания "стены дронов" после недавних инцидентов в Румынии и Польше.

"Что именно будет обсуждаться – страны-члены, конечно, остаются в руководящей роли. Мы узнаем, какой у них интерес, чем мы можем им помочь, какие у них возможности и какие потребности, и уже на основе этого обсуждения примем решение о потенциальных следующих шагах – в тесном сотрудничестве с Украиной и другими государствами-членами", – уточнил пресс-секретарь.

Как сообщала "Европейская правда", еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс планирует созвать переговоры с министрами обороны стран ЕС по созданию "стены дронов" вдоль восточной границы.

Накануне Кубилюс призвал срочно разработать "стену дронов" на восточном фланге ЕС, комментируя нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

По данным СМИ, при создании "стены дронов" Евросоюз будет полагаться на технологии, которые хорошо показали себя в Украине.