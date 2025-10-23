Лидеры ЕС утвердили документ о поддержке Украины, Орбан традиционно против
Саммит Европейского совета 23 октября утвердил выводы относительно Украины, в которых подтверждается приверженность Европейского Союза обеспечению финансовых и военных потребностей Украины в 2026–27 годах: за документ проголосовали 26 государств ЕС из 27.
Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил осведомлённый с ситуацией чиновник ЕС.
Орбан не подписал выводы Евросовета об Украине, в которых говорится о её поддержке на 2026–27 годы.
"Выводы относительно Украины утверждены 26 государствами-членами без Венгрии", – сообщил чиновник.
Выводы должны подтвердить приверженность Европейского Союза предоставлению Украине в 2026–27 годах необходимой финансовой и военной помощи.
Бойкот выводов Европейского совета относительно Украины со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – явление уже систематическое.
Как сообщала "Европейская правда", подобный документ по результатам саммита ЕС в июне 2025 года.
Так же Орбан бойкотировал выводы относительно Украины на очередном Совете ЕС в марте 2025-го и на внеочередном в том же месяце.