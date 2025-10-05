В Европарламенте требуют немедленно открыть переговоры ЕС с Молдовой, без Украины

Депутаты Европарламента из 19 стран ЕС направили письмо председателю Европейского совета Антониу Коште с призывом "немедленно" перейти к следующему этапу переговоров по вступлению Молдовы в ЕС.

Об этом 5 октября сообщил вице-президент Европарламента Виктор Негреску, передает "Европейская правда".

"По моей инициативе и при поддержке 55 депутатов Европарламента из 19 европейских стран, представляющих основные демократические политические семьи, мы направили письмо председателю Европейского совета Антониу Коште с призывом немедленно открыть переговорные кластеры с Молдовой. Это сильный политический сигнал: Европарламент безоговорочно поддерживает европейское будущее Молдовы, признает проведенные реформы и требует, чтобы выбор граждан страны, выраженный на парламентских выборах, был реализован", – написал Негреску в Facebook.

В письме сказано, что свободные и честные выборы, состоявшиеся в минувшее воскресенье, не оставляют никаких сомнений: народ Молдовы подтвердил свое четкое желание интегрироваться в Европейский Союз. Его выбор, сделанный вопреки внешнему давлению и дезинформационным кампаниям, свидетельствует о его демократической стойкости и решимости, отмечают евродепутаты.

"Это поворотный момент, который требует от Европейского Союза такой же решительной и быстрой реакции. Поэтому мы уважительно призываем вас, как президента Европейского Совета, обеспечить, чтобы вопрос о начале переговоров о присоединении к главам acquis был без промедлений внесен в повестку дня Совета и одобрен государствами-членами. Такой шаг подтвердил бы решимость молдавских граждан и дал бы им уверенность в том, что их европейский выбор услышан и уважается", – говорится в письме.

По их словам, это решение является не только логическим следующим шагом, но и стратегической инвестицией в региональную стабильность, безопасность и процветание.

"Оно также станет четким сигналом о том, что ЕС выполняет свои обязательства, что процесс его расширения заслуживает доверия и что он основывается как на воле граждан, так и на достигнутых существенных реформах", – говорится в письме.

"Пришло время действовать. Республика Молдова выполнила свою часть. Европейский Союз должен ответить такой же решимостью, показав, что Европа – это не только стремление, но и конкретный проект, который приносит реальные выгоды своим гражданам", – отметили авторы письма.

Как сообщала "Европейская правда", европейский комиссар по вопросам расширения и соседства Марта Кос отметила, что Украина и Молдова вместе должны открыть первый переговорный кластер в рамках процесса вступления в ЕС. В то же время это письмо не содержит никакого упоминания об Украине, а также о том, что Венгрия блокирует украинскую часть решения и делает невозможным ожидаемое одновременное открытие переговоров с Украиной и Молдовой по стандартному пути.

Президент Европейского совета Антониу Кошта возглавил усилия, чтобы добиться того, чтобы переговорные кластеры можно было бы открывать с согласия квалифицированного большинства стран ЕС, а не только единодушно. Таким образом венгерское вето потенциально может быть преодолено.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь заявил, что Украина должна подписать с ЕС соглашение о стратегическом партнерстве, но членство в ЕС – это для нее "слишком много", и это не поддерживает большинство граждан Венгрии.

Читайте также: Новая дорога в обход Орбана. Как возможно разблокировать движение Украины в ЕС.