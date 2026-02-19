У Орбана пригрозили прекратить поставки электричества и газа Украине

Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт рассматривает возможность прекращения экспорта электроэнергии и природного газа в Украину, если Киев не возобновит работу нефтепровода "Дружба".

Об этом, как пишет "Европейская правда", Гуйяш сказал на брифинге, его цитирует Telex.

Заявление чиновника прозвучало после того, как накануне Венгрия объявила об остановке поставок дизельного топлива Украине.

Руководитель аппарата Виктора Орбана заявил, что Будапешт рассмотрит другие меры, если украинцы и в дальнейшем "будут держать нефтепровод закрытым".

"Будут приняты дальнейшие контрмеры, если украинское правительство не изменит своего решения и продолжит останавливать трубопровод "Дружба" на основании ложных аргументов", – заявил Гуйяш.

По его словам, Венгрия будет координировать свои действия со Словакией в этом вопросе.

Напомним, транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию через Украину была остановлена с конца прошлого месяца из-за масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Братислава и Будапешт обвиняют Киев в отказе ремонтировать поврежденные части нефтепровода.

Накануне правительство Словакии объявило об остановке поставок дизельного топлива в Украину.

Словацкий премьер Роберт Фицо также призвал Еврокомиссию организовать визит мониторинговой группы на место повреждения нефтепровода.

Ранее Будапешт и Братислава попросили Хорватию разрешить поставки нефти РФ в Венгрию и Словакию через трубопровод Adria.

Больше о конфликте вокруг "Дружбы" читайте в нашем материале: Конец "Дружбе": что стоит за угрозами Орбана и Фицо и какую ошибку сделала Украина.