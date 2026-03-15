Зеленский: возобновление работы "Дружбы" равносильно снятию санкций с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что возобновление работы нефтепровода "Дружба" будет равносильно снятию санкций с России.

Об этом он заявил в беседе с журналистами, его слова приводит "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

В результате российской атаки 27 января было нанесено значительное ущерб технологическому и вспомогательному оборудованию нефтепровода "Дружба". После этого Украина прекратила транспортировку нефти по "Дружбе".

"Первый вопрос – все вместе решили возобновить экспорт российской нефти? Я сказал, что мне сложно, потому что лидеры хотят перескочить этот шаг. Это неправильно. Вопрос глобальнее: мы продаем российскую нефть или мы ее не продаем. Потому что меня заставляют возобновить "Дружбу". Чем это отличается от снятия санкций с "руских"?" – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что он против возобновления экспорта российской нефти, однако если ставят условия, что Украина не получает оружия, "то тогда, извините, я безоружен в этом вопросе".

"Я сказал нашим друзьям из Европы, что это называется шантаж", – добавил президент.

Напомним, 11 марта в Украину прибыла венгерская делегация с целью выяснить состояние нефтепровода "Дружба". В МИД Украины отметили, что делегация не имеет официального статуса и запланированных официальных встреч.

Впоследствии появился документ, подтверждающий, что украинская сторона не согласовала этот визит в том виде, в каком этого хотели в Будапеште.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее сообщил, что венгерская миссия "по установлению фактов" относительно повреждения нефтепровода "Дружба" возвращается в Будапешт с результатами.