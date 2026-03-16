Венгрия и Словакия инициировали обсуждение нефтепровода "Дружба" на Совете ЕС 16 марта

По инициативе Венгрии и Словакии министры энергетики ЕС на заседании 16 марта обсудят вопрос "Последствия прекращения работы нефтепровода "Дружба" для безопасности поставок нефти".

Об этом говорится в рабочем документе Совета ЕС, разосланном делегациям государств-членов ЕС в Брюсселе к заседанию 16 марта, который есть в распоряжении "Европейской правды".

Венгрия и Словакия внесли в повестку дня Совета ЕС по вопросам энергетики рассмотрение ситуации вокруг нефтепровода "Дружба".

"Поставки сырой нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба" были приостановлены 27 января из-за военных действий. Хотя с тех пор были созданы все технические, физические и логистические условия для восстановления потоков сырой нефти, Венгрия и Словакия до сих пор не получили от украинской стороны никакой достоверной информации относительно ожидаемого перезапуска трубопровода", – говорится в документе.

Авторы документа делают вывод, что "такой подход Украины ставит под угрозу безопасность поставок нефти Венгрии и Словакии".

"В свете закрытия Ормузского пролива значение трубопроводной транспортировки нефти возрастает. Доступ Венгрии и Словакии к трубопроводу "Дружба" является очевидным активом для диверсификации нашего региона", – подчеркивается в тексте.

Венгрия и Словакия убеждены, что "Украина продолжает блокировать возобновление работы трубопровода "Дружба", несмотря на отсутствие технических или эксплуатационных препятствий для восстановления потоков сырой нефти".

"Премьер-министр Орбан призывает Европейскую комиссию поддержать Венгрию в нейтрализации использования Украиной энергии как оружия и обеспечить выполнение положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, где четко указано, что Украина не должна ставить под угрозу энергетическую безопасность любого государства-члена ЕС", – говорится в документе.

Также от Еврокомиссии требуют добиться, "чтобы правительство Хорватии и оператор нефтепровода Adria JANAF действовали в соответствии с регламентами ЕС и как можно быстрее подтвердили поставки морской российской нефти, заказанной венгерской нефтяной компанией MOL".

Как сообщала "Европейская правда", накануне президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что восстановление нефтепровода "Дружба" будет равноценным снятию санкций с России.

11 марта в Украину прибыла венгерская делегация с целью выяснить состояние нефтепровода "Дружба". В МИД Украины отметили, что делегация не имеет официального статуса или запланированных официальных встреч.

Впоследствии появился документ в подтверждение того, что украинская сторона не согласовала этот визит в таком виде, как хотели в Будапеште.

Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее сообщил, что венгерская миссия "по установлению фактов" по повреждению нефтепровода "Дружба" возвращается в Будапешт с результатами.