Экс-президент об отношении к украинцам в Польше, членстве в ЕС и планах Навроцкого

Александр Квасьневский – бывший президент Польши, при котором страна вступила в ЕС и НАТО; при его поддержке правительства проводили болезненные реформы, но в конечном итоге это сделало Польшу региональным лидером.

Благодаря этому Квасьневский сохраняет высокий авторитет в стране и позволяет себе откровенно говорить о вещах, которые непопулярны и для действующего политика были бы опасны. А еще он системно поддерживает Украину и верит, что ее вступление в ЕС и НАТО выгодно самой Польше.

О конфликте Польши с Украиной и ошибках Зеленского, беседе с Кириллом Будановым, о шансах Украины вступить в ЕС и НАТО, а также о том, что через несколько месяцев может (и, по его мнению, должен) произойти прорыв в вопросе войны с Россией, Александр Квасьневский рассказал в интервью "Европейской правде" "Зеленский допустил ошибку. Нельзя отдавать отношения с Польшей в руки радикалов". Далее – основные тезисы экс-президента Польши.

Я по-прежнему считаю, что Украина также станет членом Евросоюза.

Основа моей веры – в надежде на то, что на парламентских выборах 2027 года у нас победят проевропейские демократические партии. Но чтобы это произошло, очень важно избегать ошибок.

А решение Зеленского назвать подразделение ССО в честь героев УПА было ошибкой.

Я считаю, что это было непродуманное решение. И оно было принято под давлением со стороны.

Мы не обсуждали с Кириллом Будановым в Варшаве процедуру принятия этого решения. Буданов, скорее, приехал, чтобы найти выход из ситуации, облегчить последующие шаги. Но этого не удалось сделать.

И здесь я хочу еще раз повторить: мы должны избегать передачи польско-украинских отношений в руки радикалов.

Это будет иметь чрезвычайно опасные последствия.

В Польше существуют антиукраинские настроения. Есть две партии, которые открыто выступают против поддержки Украины – это "Конфедерация" и "Конфедерация польской короны" (пророссийская партия во главе с Гжегожем Брауном. – ЕП), и вместе они набирают около 23%.

Президент Польши Кароль Навроцкий (лишивший Владимира Зеленского ордена Белого Орла. – ЕП) ещё до выборов занимал очень жёсткую позицию по всем историческим вопросам: по Волыни, УПА и т. д. При этом он очень радикален и в то же время очень амбициозен, и он стремится возглавить эту коалицию правых партий после выборов 2027 года, если эти партии вместе сформируют большинство.

Навроцкий сделает всё возможное, чтобы помочь правой оппозиции победить на выборах 2027 года.

Если это произойдёт, это будет плохой новостью для вас, для Польши и для Европейского Союза.

Украина точно станет ключевой темой следующих польских выборов. Это несомненно. И это, конечно, риск. Будут постоянные попытки эскалации. "Конфедерация" будет эскалировать, Браун будет эскалировать. Навроцкий, конечно, тоже будет это делать.

И для Украины это будет огромной задачей – не дать им поводов и не допустить дальнейшей эскалации своими действиями.

Итак, конечно, мы действительно наблюдаем некоторое усиление антиукраинских настроений. Но я не думаю, что большинство поляков на самом деле настроены антиукраински.

В то же время демократические силы в Польше должны взять на себя задачу успокоить общество – с помощью фактов и информации.

На мой взгляд, правительство Дональда Туска по-прежнему выступает в роли защитника интересов Украины в ЕС.

Могу заверить: все они безоговорочно поддерживают вступление Украины в Евросоюз.

Конечно, есть польские фермеры, которые очень боятся украинцев в ЕС. Но это означает, что мы должны вести с ними диалог, должны показать им, что этот риск нереален.

Польша сталкивалась с теми же проблемами на нашем пути в ЕС.

Полное интервью – в материале "Зеленский допустил ошибку. Нельзя отдавать отношения с Польшей в руки радикалов".