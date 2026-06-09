Зеленский: Европа должна присутствовать на встрече лидеров по вопросу прекращения огня

Президент Владимир Зеленский убежден, что на возможной встрече лидеров по урегулированию войны, в частности по вопросу прекращения огня, должна быть представлена и европейская сторона.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Таллинне с президентом Эстонии Аларом Карисом, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что первым шагом на пути к прочному миру должно стать прекращение огня.

"Для того, чтобы прекращение огня состоялось, на мой взгляд, лучше, чтобы была встреча на уровне лидеров. Кто? Безусловно, Украина, Россия и точно Европа. Желательно, чтобы была Европа и Соединенные Штаты Америки. Почему Европа? Потому что мы в Европе. Это ответ", – сказал президент.

Он пояснил, что европейские страны также страдают от войны, в частности – из-за дронов.

"Это наша земля, это наш континент, мы должны быть уверены, что завтра будет безопасная жизнь. Поэтому эти страны и должны вести переговоры с таким первым важным шагом. На все это есть воля Украины, посмотрим, есть ли такая воля у России. Пока что они ее не продемонстрировали", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, по информации правительства Германии, предложения Германии, Франции, Великобритании и Украины относительно переговоров с Россией будут обсуждены в рамках "Группы семи", а затем – на саммите ЕС.

Лидеры Украины, Великобритании, Франции и Германии на встрече в Лондоне 7 июня обсудили условия, которые должны быть созданы для справедливого и прочного мира.