"Большая неожиданность": в ЕС отреагировали на отставку Федорова

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, комментируя отставку Михаила Федорова с поста министра обороны, заявил, что эта новость стала для него неожиданностью.

Об этом еврокомиссар сказал в интервью "Европейской правде".

Когда Кубилюса спросили, слышал ли он о том, что Федоров может подать в отставку, он ответил: "Да, и это стало большой неожиданностью".

Кубилюс рассказал, что по дороге в Хелм из Варшавы получил сообщение о том, что премьер-министр Юлия Свириденко подаст в отставку.

"Действительно, иногда изменения в правительстве необходимы. И мы слышали от собеседников здесь, в Киеве, что новый премьер-министр подходит для этой должности", – отметил он.

В то же время Кубилюс добавил, что его больше всего интересует, кто в Украине будет отвечать за оборону и что будет с министром обороны.

"Мы очень тесно сотрудничали и до сих пор сотрудничаем с Михаилом Федоровым – и до, и особенно после того, как он возглавил Минобороны. За этот период удалось действительно многого добиться. В том числе почти ежедневные дипломатические акции протеста в Москве, Петербурге, Омске, Крыму и т. д.", – сказал он.

В контексте отставки Федорова Кубилюс также отметил, что в ЕС это вызовет вопрос, почему такого человека заменяют.

"Для нас очень важно продолжать то, что мы начали – особенно в отношении финансирования Украины. 60 миллиардов – это огромная сумма. Мы с Михаилом Федоровым и Сергеем Боевым хорошо сработались. Утвержденный первый перечень вооружения и первый график (использования европейского финансирования – ЕП), касающийся производства дронов. Все договоренности и процедуры как со стороны Украины, так и со стороны ЕС работают эффективно, и первые средства уже поступили в Украину", – заявил он.

Также еврокомиссар анонсировал перечисление Украине очередного транша на этой неделе, который "может пойти на ракеты, на истребители и на некоторое другое очень важное для Украины оборудование".

"Также есть планы на будущее, касающиеся антибаллистической системы "Фрея" и производства в Украине собственной баллистической системы. Очень важно, чтобы все эти планы были реализованы", – резюмировал Кубилюс.

По данным источников "Украинской правды" во фракции "Слуга народа", президент Владимир Зеленский не будет выдвигать кандидатуру Михаила Федорова на пост министра обороны. Вместо Федорова будет выдвинута кандидатура Игоря Клименко, который в настоящее время является исполняющим обязанности министра внутренних дел.

Сам Федоров подвел итоги на посту министра обороны, отметив, что не успел сделать всего, и заверив, что продолжает свою миссию, чтобы "побеждать врага асимметрией, скоростью инноваций и силой организации".

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